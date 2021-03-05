Грузия завершает строительство погранучастка у Давид-Гареджи

Строительство нового погранучастка началось в 2020 году на фоне обострившейся ситуации вокруг Давид-Гареджи

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. В ближайшее время завершится строительство пограничной зоны на территории вблизи грузинского монастыря Давид-Гареджи у грузино-азербайджанской границы, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

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Грузия и Азербайджан имеют несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона и не допускает туда паломников.

"На данном этапе идет строительство пограничного сектора управления Ахалцихе. В ближайшее время завершится строительство пограничного сектора на территории Давид-Гареджи", - сказал Гомелаури, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.

Строительство погранучастка началось в 2020 году на фоне обострившейся ситуации вокруг монастырского комплекса, когда азербайджанские пограничники перекрыли доступ к части монастыря.

В начале строительства министр пообещал, что это будет участок, отвечающий всем современным параметрам.