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Монастырский комплекс Давид Гареджи

Грузия завершает строительство погранучастка у Давид-Гареджи

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210305/251081865/Gruziya-zavershaet-stroitelstvo-pogranuchastka-u-David-Garedzhi.html

Строительство нового погранучастка началось в 2020 году на фоне обострившейся ситуации вокруг Давид-Гареджи

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. В ближайшее время завершится строительство пограничной зоны на территории вблизи грузинского монастыря Давид-Гареджи у грузино-азербайджанской границы, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

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Грузия и Азербайджан имеют несколько спорных участков границы, которые до сих пор не согласованы. На одном из них расположен монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона и не допускает туда паломников.

"На данном этапе идет строительство пограничного сектора управления Ахалцихе. В ближайшее время завершится строительство пограничного сектора на территории Давид-Гареджи", - сказал Гомелаури, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.

Строительство погранучастка началось в 2020 году на фоне обострившейся ситуации вокруг монастырского комплекса, когда азербайджанские пограничники перекрыли доступ к части монастыря.

В начале строительства министр пообещал, что это будет участок, отвечающий всем современным параметрам.

Теги:
Пограничная зона, Азербайджан, Грузия, Давид-Гареджи

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