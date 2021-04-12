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Граждане Грузии могут зарегистрироваться на легальную работу в Израиле с сегодняшнего дня

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1786)
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Sputnik Грузия
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Наряду с Германией граждане Грузии смогут получить легальную работу и в Израиле – регистрация будет производиться в течение года

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Граждане Грузии, желающие получить легальную работу в Израиле, смогут зарегистрироваться на специальном портале с 12 апреля, говорится в сообщении министерства здравоохранения в Facebook.

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Регистрация продлится в течение всего года. Граждане смогут трудоустроиться в этой стране благодаря соглашению, оформленному между Израилем и Грузией. Вопросы легального трудоустройства на встрече рассмотрели замминистра здравоохранения Тамара Баркалая и посол Израиля в Грузии Ран Гидор.

"Это замечательная возможность для около 1 000 грузин приехать и работать в Израиле. Это сравнительно новое направление деятельности в Израиле. И мы особенно осторожно отнеслись к вопросу – к каким странам и каким правительствам обратиться. На этом этапе подобраны только две страны, среди них одна – Грузия", – заявил Гидор.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам посла, они дают высокую оценку той квалификационной и профессиональной подготовке, которую конкретные специалисты проходят в Грузии.

"Сегодня сделан еще один шаг для того, чтобы граждане Грузии имели бы возможность легальной работы в разных развитых страна. С понедельника мы начинаем осуществление соглашения, подписанного с Израилем, в рамках которого специалисты по уходу на дому смогут трудоустроиться в Израиле в течение одного года", – сказала Баркалая.
По ее словам, это важный прогресс для граждан Грузии, которые желают трудоустроиться за рубежом на легальную работу и чтобы их трудовые права были защищены.

Первичную регистрацию желающие должны пройти на специальном регистрационном портале.

С 1 апреля граждане Грузии могут легально работать и в Германии. Для этого им надо было пройти регистрацию на сайте агентства. На сегодняшний день регистрацию уже прошли почти 100 тысяч человек. На временную сезонную работу в Германию смогут поехать не 500 человек, как это было запланировано вначале, а пять тысяч.

Первые сезонные рабочие из Грузии прибудут в Германию в начале мая 2021 года. Работать граждане Грузии будут в районах Штудгарда, Дюссельдорфа и Бранденбурга. В данный момент соискатели работы проходят тренинги и получают всю необходимую информацию.

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Темы:
Экономика Грузии (1786)
Теги:
Безработица, Израиль, Грузия

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