Противники строительства Намахвани ГЭС вновь собираются на акцию на новом месте

По решению организаторов, масштабная акция против строительства ГЭС состоится в селе Гумати, там же будет разбит палаточный городок

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Акция против строительства каскада Намахвани ГЭС на западе Грузии (регион Имерети) "Акция солидарности в Гумати – прекратите оккупацию ущелья Риони" пройдет сегодня в селе Гумати, сообщают организаторы.

Полиция убирает палатки вблизи строительства Намахвани ГЭС>>

Изначально акция планировалась в Тбилиси перед правительственной канцелярией, однако позже решили провести ее в Гумати.

По словам организаторов, именно в Гумати сегодня необходима их поддержка.

Накануне у палаточного городка протестующих близ села Намахвани было неспокойно. Полиция убрала палатки "Защитников ущелья Риони".

Как объяснил начальник департамента полиции Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети Сулхан Тамазашвили, палатки убраны и были вывезены из окрестностей села Намахвани в более или менее мирной обстановке, а организаторам протестных акций предложили разбить палаточный городок в селе Гумати.

По его словам, палатки было решено убрать из-за метеорологических предпосылок, так как синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды и повышение уровня воды в реке Риони.

В то же время Сулхан Тамазашвили рассказал о пропавшем 10 апреля активисте. По его словам спасатели продолжают поисково-спасательную операцию на реке Риони в очень сложных метеорологических условиях.

"Спасатели продолжают работать в очень сложных метеорологических условиях, к сожалению, пока никого не нашли. Исходя из вчерашнего факта и из того, что наши метеорологи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды и выход реки из русла, мы столкнулись с необходимостью убрать оттуда палатки в целях безопасности людей", – Тамазашвили.

Заявление по ситуации в Намахвани сделала и Народный защитник Грузии Нино Ломджария, которая активно следит за развитием событий в ущелье реки Риони.

"Представитель омбудсмена до сих пор находился в ущелье, в том числе в том месте, где полиция демонтировала палатки протестующих. Мы поддерживаем прямую связь со сторонами", – говорится в заявлении Ломджаррия.

При этом, как отмечается в заявлении, Народный защитник дополнительно изучит законность решения о сносе палаток.

"Во избежание неоправданного вмешательства в свободу собраний в соответствии с нормами, гарантированными Конституцией, Народный защитник призывает Министерство внутренних дел немедленно предоставьте протестующим возможность продолжить акцию в альтернативном месте, предложенном ими... Предоставьте общественности подробную информацию о причинах и продолжительности перекрытия подъездных дорог к селу Намахвани", – говорится в заявлении.

Офис Народного защитника проводит детальное расследование недавних событий и возможных нарушений прав человека в ущелье Риони.

Уже вторые сутки в бассейне реки Риони продолжаются поиски молодого мужчины, участника протестной акции против строительства ГЭС. По предварительной версии, вечером 9 апреля он зашел в разбушевавшуюся реку и его унесло течением. В поисковой операции задействованы лодки, подключены водолазы. Дно реки осматривают с помощью эхолотов. В Намахвани создан полевой штаб.

Протесты против проекта Намахвани ГЭС начались полгода назад. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией "ЭНКА". Протестующие считают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду.

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