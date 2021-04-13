На заработки в Германию отправляется первый поток граждан Грузии

На легальную работу в Германии всего претендовали 98 граждан Грузии, первые 20 человек уже отправляются в путь

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. На заработки в Германию отправится первый поток – 20 граждан Грузии - уже в эту в среду, 14 апреля, об этом заявил руководитель управления по вопросам трудовой миграции при Минздраве страны Георгий Бунтури в эфире Первого канала.

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Соглашение о легальном трудоустройстве грузинских граждан в Германии подписано между двумя странами 17 января 2020 года.

"Процесс отбора и собеседования ведется довольно активно, и список определенного количества людей уже отправлен в Германию. Для части из них уже получены соответствующие разрешения на работу, и первый поток отправляется в Германию завтра", - заявил Бунтури.

Глава управления трудовой миграции подчеркнул, что все граждане будут трудоустроены в сегменте сельского хозяйства.

По словам Бунтури, на сегодняшний день заявку на легальное трудоустройство в Германии подали 98 тысяч граждан Грузии.

"Это число – 98 тысяч - звучит довольно громко, но на самом деле соискателей гораздо меньше. Это нам показала практика на этапе собеседования", - отметил он.

Что касается требований для легального трудоустройства в Германии, то зарегистрироваться на работу могли только граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые не были в Шенгенской зоне за три месяца до планируемого отъезда. Также соискатели должны быть здоровы физически, иметь опыт и мотивацию для сбора урожая. Кроме того, у них не должно быть никаких нарушений, которые могут им помешать въехать в страну.

Помимо прочих требований, соискатели должны знать немецкий или английский язык на элементарном коммуникационном уровне. Требование знания языка будет определять работодатель.

Что касается самой работы, то речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать придется пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день. Минимальная зарплата составит 9 с половиной евро в час, из которой будут вычитаться налоги и оплата питания и проживания.

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