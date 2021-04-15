Турнава: все исследования по Намахвани ГЭС будут пересмотрены заново

Глава Минэкономики призывает противников строительства ГЭС в форме диалога обсудить все плюсы и минусы проекта и выслушать мнение специалистов

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Все исследования по проекту Намахвани ГЭС станут доступны общественности и пересмотрены в ближайшие дни, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития страны.

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Уже полгода в Грузии не утихают страсти вокруг строительства Намахвани ГЭС. Несмотря на ценность проекта для энергетической независимости страны, движение противников строительства ГЭС набирает обороты. Они видят возможную угрозу всему региону Имерети в случае прорыва будущей плотины. Также им не нравится присутствие в Грузии турецкой компании, и что самое главное – передача ей большой территории в собственность сроком на 99 лет.

"На этой неделе у нас запланирована встреча со всеми заинтересованными НПО и экспертами, геологами, учеными. Мы должны возобновить все исследования, снова сделать их предметом обсуждения, и если потребуется внести коррективы, компания сделает и это", – заявила глава Минэкономики Натия Турнава.

По словам министра, у диалога, мирного и делового разговора нет альтернативы, и эскалация недопустима.

"Сегодня, когда страна все еще борется с пандемией, когда мы сталкиваемся со многими экономическими проблемами, эскалация, неважно, по какому вопросу, контрпродуктивна и ударит по нашим национальным интересам… Еще раз отмечу, что диалог, который мы никогда не прекращали, важен", – отметила Турнава.

Министр еще раз рассказала об уступках, сделанных компанией-инвестором, в частности, приостановка строительства плотины и водохранилища на год. На данный момент идет строительство лишь дороги и дорожной инфраструктуры, отметила она.

Турнава подчеркнула, что правительственные ведомства не перестают пытаться наладить диалог с самой категоричной группой – ярыми противниками строительства ГЭС. По ее словам, власти придерживаются мнения, что наиболее правильным и эффективным было бы, если протестующие согласятся провести встречу со специалистами и выслушать их компетентное мнение.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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