Безработица в Грузии: на денежную компенсацию претендуют более 200 тысяч человек

Рассчитывать на компенсацию могут трудоустроенные или в находящиеся в декрете, если они работали минимум два месяца в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, или потеряли работу в этом году

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. На денежную компенсацию в 200 лари от государства рассчитывают 203 375 человек, говорится в сообщении на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии.

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Выдача пособий по безработице потерявшим работу в условиях пандемии гражданам Грузии началась с 1 января, но чтобы получить ее, надо соответствовать ряду требований. Размер компенсации составляет ежемесячно 200 лари (около 60 долларов), а выдаваться она будет в течение шести месяцев.

Заявки работодатели могут подавать дистанционно, включая 20 число каждого последующего месяца, в течение полугода с авторизованной страницы пользователя https://eservices.rs.ge/Login.aspx?redirect_url=https://eservices.rs.ge/Login.asp.

"Служба доходов напоминает, что если работодатель в апреле не представит заявку, то при составлении списка получателей компенсации Служба доходов использует заявки предыдущих месяцев. При этом, если представители компаний-работодателей не подали заявки в марте, то их можно подать до 20 апреля включительно", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проверить реестр получателей пользователь может самостоятельно, благодаря обновленному программному обеспечению https://www.rs.ge/kompensacia. Здесь же претенденты на пособия могут проверить, представил ли работодатель необходимые данные, введя в поисковик личный номер, дату рождения и идентификационный код организации.

Кому полагается пособие по безработице?

Компенсацию могут получить официально трудоустроенные или находящиеся в декрете, если они работали минимум два месяца в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период с ноября 2020 года по февраль 2021-го не получали зарплату в течение одного или более месяцев.

На компенсацию не могут рассчитывать трудоустроенные в бюджетной организации, Национальном банке, регулирующих комиссиях и предприятиях, более половины акций которых принадлежат государству.

Все документы подает работодатель, который заполняет заявку на сайте службы доходов ежемесячно.

Компенсацию прекратят выдавать, если после марта 2021 года на счет получателя поступит зарплата в размере минимум 10 лари. Между тем, каждый работник сможет найти себя в реестре получателей компенсации. Для этого необходимо зайти на сайт info@rs.ge реестра.

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