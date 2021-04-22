Россия и Азербайджан заинтересовались грузинскими мидиями и устрицами

Подводная ферма, где осуществляется культивирование и выращивание морепродуктов, заработала в 2020 году в черноморском регионе Аджария

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. У грузинской аквакультуры большой потенциал, поэтому власти страны будут активней содействовать развитию отрасли, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза Грузии.

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили вместе с директором Агентства развития села Ильей Тамарашвили ознакомились с процессом работы на предприятии по производству устриц и мидий "Марикультура Джорджия".

Компания объединяет два объекта – морскую ферму с перерабатывающим заводом в Аджарии и предприятие по шоковой заморозке в Тбилиси. Компания воспользовалась льготным агрокредитом для создания морской фермы и перерабатывающего завода. Государственное финансирование составило 470 тысяч лари.

"Грузия имеет большой потенциал в плане развития как аквакультуры, так и марикультуры. Этот потенциал необходимо максимально осваивать, для чего в 2020 году государство предприняло важные шаги. Подготовлено законодательство, которое уже вступило в силу и будет способствовать развитию этого направления в стране. Компания "Марикультура Джорджия" сделала первые шаги, и на практике уже появился успешный пример", – заявил Давиташвили.

Подводная ферма, где осуществляется культивирование и выращивание морепродуктов, заработала в 2020 году недалеко от села Квариати в черноморском регионе Аджария.

Подводная ферма для разведения устриц и мидий занимает 70 гектаров морской акватории. Ее урожайность за сезон – 30 тонн мидий и 10-15 тонн устриц. На то, чтобы мидия выросла до взрослого состояния, требуется 2 года, а устрице – 4 года.

Продукция в живом виде продается с мая по октябрь. В остальное время года компания предлагает потребителю продукцию, замороженную шоковым методом. Компания реализует продукцию на местном рынке. Планируется экспорт и за рубежом. Уже есть заинтересованность грузинскими мидиями и устрицами в Азербайджане, России, Гонконге, Канаде и на Украине.

"Чтобы таких успешных производств было больше, необходимо продолжать государственную поддержку и продвижение. Как и в других областях сельского хозяйства, у нас будет комплексный подход к развитию аквакультуры и марикультуры. У нас будет комплексный подход, который предусматривает поддержку всех звеньев в цепи и подразумевает развитие как первичного, так сберегательного и перерабатывающего производств, создание инфраструктуры и, конечно же, обмен знаниями", – отметил глава Минсельхоза.

Для увеличения производства морепродуктов, компания также планирует приобрести специальный корабль при содействии государства.

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