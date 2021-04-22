Нацбанк Грузии спасает лари и продает валюту

Чтобы стабилизировать валютный рынок, с начала года Нацбанк провел семь аукционов, на которых продал более 240 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 22 апр – Sputnik. Национальный банк Грузии в четверг провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 3,4447 GEL/$1.

МВФ одобрил политику Нацбанка Грузии >>

Регулятор продал на аукционе 30 миллионов долларов.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 242,9 миллиона долларов на семи аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

На пятницу, 23 апреля, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари 3,4462 GEL/$1.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.

С прошлого года Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале