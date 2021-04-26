Правительство Грузии потратит 500 млн лари на обновление районов

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Правительство Грузии начинает масштабную программу обновления регионов страны, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Как заявил глава грузинского правительства, стоимость первого этапа проекта, который коснется 63 районов, составляет 500 миллионов лари (146 миллионов долларов).

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"В эту программу будут включены самые лучшие архитекторы, будет сохранена аутентичность каждого региона и района. Думаю, что это будет очень сильным началом для полного масштабного обновления нашей страны… Сейчас мы должны перейти на реальные дела. Мы максимально должны внедрить новый стандарт везде во всех муниципалитетах. Новый европейский стандарт, который полностью изменит общую картину нашей страны", – заявил Гарибашвили.

По словам премьера, программа предусматривает восстановление важных объектов культурного и исторического значения, административных центров муниципалитетов, также обустройство рекреационных пространств, развитие туристической инфраструктуры, восстановление и строительство важных общественных объектов, а также урбанистическое обновление курортов, поселков, всех городов и муниципалитетов. В рамках программы будут созданы новые зоны для отдыха, а также туристические и общественные зоны.

"В Грузии очень много мест, которые мы должны сделать еще более привлекательными, в первую очередь для наших жителей, для наших граждан, и в то же время безусловно для гостей нашей страны, для наших туристов. Содействие равного социально-экономического развития наших регионов имеет большое значение для наших граждан. Улучшение условий жизни, труда и развития везде должно стать главной целью государства. Для местных жителей появление новых туристических центров притяжения в регионах, улучшение социальной среды, безусловно, будет способствовать оздоровлению, обновлению и развитию экономики каждого региона, появлению новых возможностей для населения", – отметил премьер.

По словам Гарибашвили, проект в первую очередь предусматривает создание 15 тысячи новых рабочих мест.

Тендер на предусмотренные программой проекты будет объявлен на текущей неделе, а масштабные работы планируется начать с июня текущего года.

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