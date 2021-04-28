Забастовка на "Руставском азоте": день второй

С утра бастующие блокировали въезд на предприятие и требуют встречи с администрацией. Переговоры пока не начинались

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Акция с требованием повышения зарплаты у здания химического завода "Азот" в городе Рустави возобновилась с утра.

В Рустави бастуют рабочие "Азота">>

Рабочие химзавода второй день требуют повышения заработной платы на 50%. Как говорят бастующие, компания до сегодняшнего дня отказывалась идти на уступки. По их словам, руководство завода еще в 2019 году обещало повысить им зарплату, но не выполнило своего обещания. О повышении оклада на 20% тогда говорила и министр экономики Грузии Натия Турнава.

Несколько сотен человек заблокировали вход на предприятие.

Протестующие не пропускают на территорию автотранспорт. Исключение делается только для машин, обеспечивающих кислородом и азотом клиники и лаборатории.

Представители администрации пока не выходили на контакт с бастующими.

Накануне с участниками акции встретился губернатор Квемо Картли Шота Рехвиашвили. Он предложил им составить группу переговорщиков из 20 человек, которая встретится с руководством компании. Протестующие требуют, чтобы встреча прошла с участием представителей СМИ. Дирекция категорически против этого.

"Руставский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений. Продукция предприятия реализуется как на грузинском рынке, так и за рубежом. Завод, который специализируется на выпуске минеральных удобрений, является единственным производителем аммиачной селитры на Южном Кавказе.

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