13:46 28 Апреля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1727
  • 100 RUB4.6121
  • USD3.4548
Поиск
Акция протеста у здания Рустави Азот

Забастовка на "Руставском азоте": день второй

photo: © TV 4 - Kvemokartli
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1827)
151 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1c/251590737.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210428/251590710/Zabastovka-na-Rustavskom-azote-den-vtoroy.html

С утра бастующие блокировали въезд на предприятие и требуют встречи с администрацией. Переговоры пока не начинались

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Акция с требованием повышения зарплаты у здания химического завода "Азот" в городе Рустави возобновилась с утра.

В Рустави бастуют рабочие "Азота">>

Рабочие химзавода второй день требуют повышения заработной платы на 50%. Как говорят бастующие, компания до сегодняшнего дня отказывалась идти на уступки. По их словам, руководство завода еще в 2019 году обещало повысить им зарплату, но не выполнило своего обещания. О повышении оклада на 20% тогда говорила и министр экономики Грузии Натия Турнава.

Несколько сотен человек заблокировали вход на предприятие.

Голодовка шахтеров в городе Чиатура
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Забастовка шахтеров в Чиатура: компания и рабочие подпишут новый контракт

Протестующие не пропускают на территорию автотранспорт. Исключение делается только для машин, обеспечивающих кислородом и азотом клиники и лаборатории.

Представители администрации пока не выходили на контакт с бастующими.

Накануне с участниками акции встретился губернатор Квемо Картли Шота Рехвиашвили. Он предложил им составить группу переговорщиков из 20 человек, которая встретится с руководством компании. Протестующие требуют, чтобы встреча прошла с участием представителей СМИ. Дирекция категорически против этого.

"Руставский азот" является крупнейшим производителем азотных удобрений. Продукция предприятия реализуется как на грузинском рынке, так и за рубежом. Завод, который специализируется на выпуске минеральных удобрений, является единственным производителем аммиачной селитры на Южном Кавказе.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (1827)
Теги:
Забастовка, Рустави, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Американские войска покидают Афганистан. Как выглядит война
Американские войска покидают Афганистан: как выглядит война - фото
Стычка у офиса ЕНД: представителям Нацдвижения не понравилась акция протеста - видео
Стычка у офиса ЕНД: представителям "Нацдвижения" не понравилась акция протеста - видео
Почасовая оплата труда в ЕС
Сколько стоит час работы в странах ЕС
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться