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Протест против строительства Намахвани ГЭС у здания Кутаисского суда 28 апреля 2021 года

Компания ENKA оштрафована - суд принимал решение на фоне акции протеста в Цхалтубо

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Экономика
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (56)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210428/251593475/Kompaniya-ENKA-oshtrafovana---sud-prinimal-reshenie-na-fone-aktsii-protesta-v-Tskhaltubo.html

Суд удовлетворил иск департамента природоохранного надзора и признал, что турецкая компания нарушила ряд оговоренных соглашением с ней условий по охране окружающей среды

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Штраф в пять тысяч лари (1400 долларов) - такой вердикт вынес Цхалтубский суд турецкой компании ENKA, которая является контрактором проекта строительства Намахвани ГЭС в Западной Грузии.

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Истцом в этом деле выступил департамент природоохранного надзора Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, который обвиняет компанию в нарушении ряда условий соглашения с ней по охране окружающей среды от 28 февраля 2020 года.

Представители компании не присутствовали на судебном процессе, который проходил в Цхалтубо на фоне акции "Защитников Рионского ущелья". После приговора, вынесенного судьей Малхазом Чубинидзе, акция переместилась к зданию городской мэрии.

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Гражданские активисты требуют прекращения всех строительных работ в ущелье реки Риони и расторжения контракта с турецкой компанией. Они утверждают, что ENKA ведет работы с многочисленными нарушениями, что наносит вред окружающей среде.

Масштабную акцию протеста "Защитники Рионского ущелья" собираются провести в Тбилиси 23 мая.

Правительство Грузии 24 апреля объявило мораторий сроком 9-12 месяцев на строительство Намахвани ГЭС. Власти заверяют, что плотина не будет возведена до тех пор, пока экологические, геологические и сейсмические исследования не будут заново подтверждены.

При этом мораторий не касается ведения других строительных работ в ущелье реки Риони.

Уже полгода в Грузии не утихают протесты по поводу строительства Намахвани ГЭС. Несмотря на ценность проекта для энергетической независимости страны, движение противников строительства ГЭС набирает обороты. Они видят возможную угрозу всему региону Имерети в случае прорыва будущей плотины. Также им не нравится присутствие в Грузии турецкой компании и, что самое главное, передача ей большой территории в собственность сроком на 99 лет.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (56)
Теги:
Суд, ГЭС, Грузия

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