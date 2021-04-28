В Чиатура горняки вернулись к работе, добившись повышения зарплат

Неделя забастовки чиатурских горняков увенчалась их победой - компания Georgian Manganese пошла на уступки и согласилась на требования рабочих

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Всем работникам компании Georgian Manganese Holding, которая оперирует шахтами в Чиатура на западе Грузии, повысят зарплаты с 1 мая, заявил Sputnik председатель Профсоюза химической и горно-металлургической промышленности Паата Самхарадзе.

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Соответствующее соглашение компания и профсоюзы, представляющие интересы рабочих, подписали в среду.

Рабочий процесс на всех действующих шахтах по добыче марганцевой руды в Чиатура восстановлен после недельной забастовки. Более 3,5 тысячи работников компании 23 апреля отказались работать, потребовав увеличения зарплат на 50% и улучшения условий страхового полиса.

"Мы, профсоюзы и представители компании, сегодня официально подписали соглашение. Оно предусматривает повышение зарплаты на 250 лари (72,5 доллара). Кроме того, четыре раза в год рабочие будут получать по 50 лари (14,5 доллара) в качестве подарка на праздники. Вопрос страхового полиса пока не решен, но мы продолжаем работать в этом направлении", - сообщил Самхарадзе.

По решению Georgian Manganese, все работники будут получать премии в 50 лари на праздники Гиоргоба, Мариамоба, на Пасху и День металлурга.

Таким образом, за год надбавка к имеющейся зарплате составит 3 250 лари (более 942 долларов). С мая зарплата будет проиндексирована, что предусматривает повышение тарифной ставки на 5,2%.

На сегодняшний день максимальная зарплата шахтеров 1,5 тысячи лари (434 доллара).

Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом.

Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.

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