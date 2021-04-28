В Грузии началась выдача компенсаций по безработице за апрель

Компенсации в 200 лари получат более 120 тысяч человек, потерявших работу из-за пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Денежную помощь от государства в размере 200 лари (58 долларов) в апреле получат 120 496 граждан, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, сообщает Государственное агентство по трудоустройству.

Безработица в Грузии: на денежную компенсацию претендуют более 200 тысяч человек>>

Компенсации по безработице за апрель получат и те, кто лишился работы из-за введенных в стране ограничений во время второй волны COVID-19. Общая сумма денежной помощи составляет 24 миллиона лари (7 миллионов долларов).

Пособие в 200 лари в марте зачислено 130 683 гражданам. Общая сумма составила 26,2 миллиона лари (7,6 миллиона долларов). В феврале помощь от государства получили 140 тысяч человек. Сумма зачислений составила 28 миллионов лари (8,2 миллиона долларов). По состоянию на январь компенсацию получили 106 389 человек, потерявших доход, общей суммой в 21,3 миллиона лари (6,2 миллиона долларов).

В рамках антикризисного экономического плана правительства Грузии с января 2021 года, нанятые работники, оставшиеся без дохода, получают ежемесячную помощь в размере 200 лари в течение шести месяцев.

Компенсация полагается официально трудоустроенным или находящимся в декрете, если они работали минимум два месяца в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период действия ограничений с ноября 2020 года по февраль 2021 остались без официального дохода в течение одного или более месяцев.

Компенсацию прекратят выдавать, если после марта 2021 года на счет получателя поступит зарплата минимум в 10 лари (примерно 2,9 доллара).

Это уже второй этап выдачи помощи гражданам, оставшимся без работы из-за пандемии. На первом этапе пособия по безработице получили более 117,8 тысячи граждан.

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