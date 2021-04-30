Экономика Грузии возрождается – рост в марте составил 4%

Рост в марте наблюдался практически во всех секторах экономики страны, за исключением строительства, горнодобывающей промышленности и сферы развлечений

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузинская экономика впервые за последний год выросла – рост ВВП Грузии в марте составил 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

В тоже время экономика Грузии в первом квартале снизилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В марте 2020 года экономический спад составил 2,7%, а в апреле достиг 16,6%. Темпы падения экономики Грузии, вызванные пандемией коронавируса, снизились, – в феврале 2021 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 5,1%.

В марте 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост в следующих видах деятельности: финансовая и страховая деятельность, торговля, перерабатывающая промышленность, операции с недвижимым имуществом, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, транспортировка и складирование, информация и коммуникация.

Тенденция к снижению наблюдалась в секторах строительства, горнодобывающей промышленности, искусства и развлечений.

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Грузии в 2021 году на 4% >>

Спад экономики за 2020 год, по сравнению прошлым годом, составил 6,1%, в то время как реальный рост в 2019 году был выше прогноза и составил – 5%.

Оценка правительства

Министр экономики и устойчивого развития Грузии считает, что к концу года темпы экономического роста будут еще выше.

"Экономический рост на 4 процента в марте является доказательством того, что сбалансированный подход, который мы принимаем, оправдан. Страна явно переживает экономический рост, хотя мы все еще находимся в третьей волне пандемии, и пандемия не побеждена", – заявила Турнава журналистам.

По ее словам, в марте прошлого года экономика сократилась на 2,7 процента и, соответственно, уровень экономической активности, зафиксированный в марте 2021 года, превышает данные не только за 2020 год, но и за 2019 год.

"Мы способны восстанавливать отрасли, туризм тоже развивается медленно, он снова восстанавливается, и это вселяет надежду, что к концу года у нас будет достаточно значительный экономический рост", – отметила министр экономики.

Прогноз обнадеживает

Национальный банк Грузии считает, что на фоне ослабления ограничений в течение 2021 года ожидается постепенное восстановление экономической активности, основной движущей силой которого будет местный спрос.

"Напротив, внешний спрос останется значительно сниженным. Что касается текущих цифр, доходы от международных путешественников минимальны и упали на 95% в годовом исчислении в январе. На фоне слабого совокупного спроса и обесценивания обменного курса, по предварительным данным, импорт товаров в феврале упал на 12% в годовом исчислении, а экспорт немного улучшился и увеличился на 3%", – отмечает Нацбанк.

Аналитики Нацбанка считают, что если эпидемиологическая ситуация улучшится во второй половине года и туристический сектор начнет постепенно восстанавливаться, по сравнению с тем же периодом, то частичное восстановление экономики составит 4% в 2021 году.

Если глобальные ограничения из-за пандемии продолжатся, то это повлияет на экономику страны и процесс восстановления замедлится. В результате, если туризм в Грузии не восстановится, то экономический рост в стране в 2021 году составит около 1%, считают аналитики Нацбанка.

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