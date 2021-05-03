Курс лари на понедельник – 3,4503 GEL/$1

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Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили принимает поздравления Нона Гаприндашвили в 16 лет взошла на шахматный трон и пять раз доказывала, что она сильнейшая в мире 213

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 509 За последние 24 часа от коронавируса скончались 12 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1200 пациентов, а с начала пандемии вылечились 294 252 520