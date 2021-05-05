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Пассажирский самолет авиакомпании FlyArystan

FlyArystan доставил в Кутаиси первых пассажиров из Актау

photo: Kutaisi International Airport / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1845)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210505/251646009/FlyArystan-dostavil-v-Kutaisi-pervykh-passazhirov-iz-Aktau.html

Это уже второй рейс, который осуществляет авиакомпания в Кутаиси, до этого самолет казахстанского лоукостера доставил пассажиров из Атырау

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Первый прямой регулярный рейс из Актау (город на юго-западе Казахстана) в международный аэропорт Кутаиси совершил казахстанский лоукостер FlyArystan, сообщает Ассоциация аэропортов Грузии.

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Авиарейсы по маршруту Актау-Кутаиси-Актау будут осуществляться с 4 мая по 30 октября с частотой два раза в неделю – по вторникам и пятницам.

По данным Ассоциации, всем 140 пассажирам, находившимся на борту рейса Актау-Кутаиси, вручили памятные подарки.

Самолет авиакомпании SkyUp
photo:Civil Aviation Agency GCAA / FB
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FlyArystan будет выполнять регулярные рейсы в Кутаиси из трех городов Казахстана – Атырау, Актау и Нур-Султан.

Первый рейс из Атырау (город на западе Казахстана) был осуществлен 2 мая.

Прямые регулярные рейсы из аэропорта Кутаиси авиакомпания будет осуществлять два раза в неделю в каждом направлении.

Ассоциация аэропортов напоминает, что граждане Казахстана могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Что касается граждан Грузии, то для въезда в Казахстан они также должны иметь при себе отрицательный результат тестирования, в том числе это распространяется и на вакцинированных граждан.

Процедуры въезда на территорию Грузии для граждан Казахстана были упрощены 1 марта.

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Темы:
Экономика Грузии (1845)
Теги:
авиасообщение, Казахстан, Грузия

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