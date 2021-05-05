В Кутаиси строится олимпийский бассейн

Новый объект строится в рамках государственной программы "Обновленные регионы", которая охватывает 63 муниципалитета Грузии и направлена на их поэтапное развитие

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Строительство олимпийского бассейна началось в городе Кутаиси (Западная Грузия), сообщает Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры.

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Проект осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка развития, который выделил на него 8,3 миллиона лари (2,4 миллиона долларов).

Согласно проекту, в Кутаиси будет построен бассейн международных стандартов длиной в 50 метров и шириной 25 метров.

Бассейн будет вмещать специальные пространства как для спортсменов, так для тренеров и cудей. В спорткомплексе также будет возможно пользоваться специальными реабилитационными пространствами для физического восстановления спортсменов.

"Строительство олимпийского бассейна будет содействовать здоровому образу жизни молодежи и способствовать развитию в Кутаиси водных видов спорта", – говорится в сообщении.

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На месте строительства бассейна в Кутаиси побывали министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе, исполнительный директор Фонда муниципального развития Георгий Шенгелия и губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе.

Строительство бассейна завершится в 2022 году. Помимо Кутаиси, строительство спорткомплексов начато еще в трех городах Грузии – Ахалцихе, Рустави и Зугдиди.

Специальная комиссия, созданная в рамках новой госпрограммы "Обновленные регионы", первое заседание провела в Кутаиси.

После Имерети заседания пройдут в Раче, Гурии, Самегрело и Аджарии.

В рамках новой программы, Фонд муниципального развития Грузии объявил 28 апреля тендеры стоимостью 160 миллионов лари (46,5 миллиона долларов). Тендеры охватывают все 34 муниципалитета Западной Грузии. Объявлено восемь тендеров и стоимость каждого из них составляет 20 миллионов лари (5,8 миллиона долларов).

Беспрецедентная четырехгодичная программа, инициированная премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, включает 63 муниципалитета Грузии, ориентировочная стоимость ее первого этапа достигает 500 миллионов лари (145,3 миллиона долларов). Программа предусматривает урбаническое обновление регионов.

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