В Кутаиси строится олимпийский бассейн

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Строительство олимпийского бассейна началось в городе Кутаиси (Западная Грузия), сообщает Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры.

Проект осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка развития, который выделил на него 8,3 миллиона лари (2,4 миллиона долларов).

Согласно проекту, в Кутаиси будет построен бассейн международных стандартов длиной в 50 метров и шириной 25 метров.

Бассейн будет вмещать специальные пространства как для спортсменов, так для тренеров и cудей. В спорткомплексе также будет возможно пользоваться специальными реабилитационными пространствами для физического восстановления спортсменов.

"Строительство олимпийского бассейна будет содействовать здоровому образу жизни молодежи и способствовать развитию в Кутаиси водных видов спорта", – говорится в сообщении.