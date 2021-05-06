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Забастовка сотрудников авиационного завода в столице Грузии

Забастовка на западе Грузии: работники мукомольного комбината требуют повышения зарплат

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1848)
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Работа мукомольного комбината Guria Express в Озургети парализована - коллектив недоволен условиями труда и его оплатой

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Сотрудники мукомольного комбината Guria Express в Озургети (регион Гурия) устроили забастовку, сообщает Первый канал.

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Бастующие требуют увеличения заработной платы, улучшения условий труда и медицинского страхования. Недовольны они и тем, как к ним уничижительно относится администрация компании.

Сотрудники Guria Express уже наняли юриста для защиты своих прав и не исключают судебной тяжбы с компанией.

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"Естественно, переговоры продолжаются. Первая встреча состоялась. Большинство претензий разрешимы, и об этом упомянул юрист компании. Что касается требования о повышении зарплаты, то оно рассматривается, но, учитывая, что у сотрудников есть опыт безрезультатных переговоров, они не надеются, что эти переговоры завершатся успешно", - заявила адвокат бастующих Тинатин Басилашвили.

Как заявил юрист Guria Express Акакий Тоидзе, требования сотрудников известны администрации предприятия и большинство из них уже решены.

По его словам, вопрос повышения заработной платы все еще рассматривается.

Между тем, бастующие не намерены возобновлять работу до полного удовлетворения своих требований.

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Темы:
Экономика Грузии (1848)
Теги:
Забастовка, Озургети, Грузия

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