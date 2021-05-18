Форум трудоустройства пройдет в Гори

У жителей Шида Картли на этом форуме появится возможность встретиться с потенциальными работодателями и найти работу

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Форум трудоустройства граждан состоится в Гори (регион Шида Картли) 20 мая, сообщает пресс-служба Министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

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По данным ведомства, форум начнется в 11:00 и продлится в течение нескольких часов.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, форум по трудоустройству проводится в рамках поддерживаемого ЕС проекта "Учение, обучение, достижение и установление связей для трудоустройства".

В мероприятии примут участие до 3 000 соискателей работы.

"Малый и средний бизнес в Шида Картли представит на форуме вакансии. В мероприятии примут участие более 3 000 соискателей, у которых будет возможность встретиться с работодателями, узнать об имеющихся вакансиях и напрямую встретиться с потенциальными работодателями. Рабочие места будут предоставляться в основном в сфере услуг и производства", – говорится в сообщении Минздрава.

Форум организован Государственным агентством содействия трудоустройству и Центром развития образования при содействии международных организаций.

Аналогичный форум до этого состоялся в Батуми.

Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза.

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