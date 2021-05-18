09:42 18 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1325
  • 100 RUB4.5918
  • USD3.3979
Поиск
Прохожий на одной из улиц Гори

Форум трудоустройства пройдет в Гори

© Sputnik / STRINGER
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1859)
3810
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/12/251752539.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210518/251747779/Forum-trudoustroystva-proydet-v-Gori.html

У жителей Шида Картли на этом форуме появится возможность встретиться с потенциальными работодателями и найти работу

ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Форум трудоустройства граждан состоится в Гори (регион Шида Картли) 20 мая, сообщает пресс-служба Министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

В Грузии началась выдача компенсаций по безработице за апрель>>

По данным ведомства, форум начнется в 11:00 и продлится в течение нескольких часов.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, форум по трудоустройству проводится в рамках поддерживаемого ЕС проекта "Учение, обучение, достижение и установление связей для трудоустройства".

В мероприятии примут участие до 3 000 соискателей работы.

Натия Турнава на брифинге
© Sputnik / STRINGER
Новые предприятия создадут в Грузии при поддержке правительства

"Малый и средний бизнес в Шида Картли представит на форуме вакансии. В мероприятии примут участие более 3 000 соискателей, у которых будет возможность встретиться с работодателями, узнать об имеющихся вакансиях и напрямую встретиться с потенциальными работодателями. Рабочие места будут предоставляться в основном в сфере услуг и производства", – говорится в сообщении Минздрава.

Форум организован Государственным агентством содействия трудоустройству и Центром развития образования при содействии международных организаций.

Аналогичный форум до этого состоялся в Батуми.

Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Экономика Грузии (1859)
Теги:
Форум трудоустройства, Гори, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День святости семьи и семейных ценностей 17 мая 2021 года
День святости семьи в Грузии: новая дата, ставшая традицией - фото
Столкновения на юге Грузии: в Дманиси не могут успокоить население - видео
Столкновения на юге Грузии: в Дманиси не могут успокоить население - видео
Спид в Грузии
СПИД в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться