Грузинские вина из квеври покоряют страну Восходящего солнца

Дегустация прошла в Японии на мероприятии "Двойное всемирное наследие", в рамках которого грузинские вина подавались с традиционной японской кухней "вашоку"

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Дегустация грузинских вин прошла в Токио, сообщает Национальное агентство вина Грузии.

Дегустация прошла в Японии в рамках мероприятия "Двойное всемирное наследие". Основной концепцией стало сочетание грузинского вина с традиционной японской кухней "вашоку". Эксперты оценили те напитки, которые уже продаются на японском рынке.

Организаторами мероприятия выступили подрядчик Национального винного агентства, директор маркетинговой компании Red Bridge, магистр вина Кеничи Охаши и известный японский сомелье Сатуру Мори. На презентации грузинского вина присутствовал полномочный посол Грузии в Японии Теймураз Лежава.

Согласно опросу, проведенному Red Bridge в прошлом году, японские потребители особенно заинтересованы в технологии изготовления вина в "квеври".

Грузинский традиционный метод изготовления вина в глиняном кувшине "квеври" с 2013 года является памятником культурного наследия ЮНЕСКО. Древнейший квеври, обнаруженный на территории Грузии, находился на горе Храми. Его возраст относят примерно к VI столетию до н. э.

Япония уже многие годы является стратегически важным рынком для Грузии. Туда поставляются исключительно дорогие вина премиум-качества.

По данным Национального агентства вина, в 2020 году из Грузии в Японию было экспортировано до 200 тысяч бутылок вина. С января по апрель текущего года уже вывезли 64 тысячи бутылок.

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