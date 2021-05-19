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Дегустация грузинского вина в Японии

Грузинские вина из квеври покоряют страну Восходящего солнца

photo: National Wine Agency of Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Вино и виноделие Грузии (150)
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Дегустация прошла в Японии на мероприятии "Двойное всемирное наследие", в рамках которого грузинские вина подавались с традиционной японской кухней "вашоку"

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Дегустация грузинских вин прошла в Токио, сообщает Национальное агентство вина Грузии.

Дегустация прошла в Японии в рамках мероприятия "Двойное всемирное наследие". Основной концепцией стало сочетание грузинского вина с традиционной японской кухней "вашоку". Эксперты оценили те напитки, которые уже продаются на японском рынке.

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photo: Wines of Georgia / FB
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Организаторами мероприятия выступили подрядчик Национального винного агентства, директор маркетинговой компании Red Bridge, магистр вина Кеничи Охаши и известный японский сомелье Сатуру Мори. На презентации грузинского вина присутствовал полномочный посол Грузии в Японии Теймураз Лежава.

Согласно опросу, проведенному Red Bridge в прошлом году, японские потребители особенно заинтересованы в технологии изготовления вина в "квеври".

Грузинский традиционный метод изготовления вина в глиняном кувшине "квеври" с 2013 года является памятником культурного наследия ЮНЕСКО. Древнейший квеври, обнаруженный на территории Грузии, находился на горе Храми. Его возраст относят примерно к VI столетию до н. э.

Археологи работают на раскопках на руинах древней церкви в селе Фуртио Шуахевского района Аджарии
© Sputnik / STRINGER
Древние квеври обнаружили во дворе частного дома в Аджарии

Япония уже многие годы является стратегически важным рынком для Грузии. Туда поставляются исключительно дорогие вина премиум-качества.

По данным Национального агентства вина, в 2020 году из Грузии в Японию было экспортировано до 200 тысяч бутылок вина. С января по апрель текущего года уже вывезли 64 тысячи бутылок.

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Темы:
Вино и виноделие Грузии (150)
Теги:
Национальное агентство вина, Грузинское вино, Япония, Квеври, Грузия

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