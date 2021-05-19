Правительство Грузии успешно продает госимущество – бюджет пополнился 160 миллионами лари

Высокая конкуренция позволила продать выставленные на аукционах гособъекты на 86% дороже стартовых цен

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. На электронных аукционах с начало 2021 года правительство Грузии продало государственные объекты на сумму 160 миллионов лари (47,3 миллиона долларов), сообщает пресс-служба Минэкономики.

Правительство Грузии выставит на аукцион еще до 150 гособъектов>>

С целью поощрения инвестиций в экономику Грузии и продуктивного использования государственных ресурсов власти расширили программу "100 инвестиционных предложений для бизнеса", предложив предпринимателям объекты общей стоимостью в 400 миллионов лари (118,3 миллиона долларов).

По словам министра экономики Натии Турнава, программа приватизации проходит успешно, особенно после объявления аукциона на 150 новых объектов.

"Только за два дня 17-18 мая мы выставили на аукцион 27 лотов, с начальной стоимостью более 39 миллионов лари. В результате большой заинтересованности, конкуренции и торгов, государственный бюджет получил более 72 миллионов лари – практически удвоенную цену", – отметила Турнава.

По информации министра, стоимость проданного на аукционе имущества сравнительно с начальной ценой выросла на 86%.

Турнава отметила, что экономическая активность во втором квартале текущего года значительно оживилась, что отразилось на результатах приватизации государственной собственности. По ее словам, в первом квартале была низкая деловая активность, вызванная ухудшением эпидемиологической ситуации в тот период.

Полученные в результате приватизации деньги будут распределены между бюджетами разных уровней.

Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.

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