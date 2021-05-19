"Невыносимые условия труда" – как работается гражданам Грузии, уехавшим в ФРГ на заработки

Не все обещания сбылись, не все надежды оправдались у тех, кто от безысходности уехал на заработки в Германию – к такому выводу пришло Объединение профсоюзов Грузии

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Граждане Грузии, уехавшие на сезонные заработки в Германию, работают в тяжелейших условиях и не получают обещанную зарплату, сообщается на сайте Объединения профсоюзов Грузии.

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Решение о легальной отправке в разные страны на заработки своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы в стране и отсутствия возможности создать достаточное количество рабочих мест. На сегодня для граждан Грузии доступна легальная работа в Германии и Израиле. До конца года к перечню стран, где можно сезонно подзаработать, добавится Франция.

Первый поток граждан оправились в Германию в середине апреля.

"Речь идет о 24 гражданах страны. Они получают всего три евро в час, вместо обещанных девяти, и проживают в невыносимых условиях", – говорится в сообщении.

Объединение профсоюзов обратилось к послу Германии изучить вопрос, и призвало министра по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерину Тикарадзе заинтересоваться положением сограждан и в срочном порядке принять меры. Как заявляют в организации, именно Агентство содействия трудоустройству при министерстве является организатором отправки граждан в Германию.

В профсоюзе считают, что заинтересоваться ситуацией должна и инспекция труда.

Кроме того, Объединение профсоюзов страны планирует ознакомить с данной проблемой и Объединение профсоюзов Германии.

Что предлагает Германия гражданам Грузии

Соглашение о легальном трудоустройстве грузинских граждан в Германии подписано между двумя странами 17 января 2020 года. Речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать придется пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день. Минимальная зарплата составит 9,5 евро в час, из которой будут вычитаться налоги и плата за питание и проживание.

На сезонные работы в Германии могли претендовать только граждане Грузии в возрасте от 18 до 60 лет, которые не были в Шенгенской зоне за три месяца до планируемого отъезда. Также соискатели должны быть здоровы физически и иметь опыт и мотивацию для сбора урожая. Кроме того, у регистрирующихся не должно быть никаких нарушений, которые могут им помешать въехать в страну.

Помимо прочих требований, соискатели должны знать немецкий или английский язык на элементарном коммуникативном уровне. Требование знания языка будет определять работодатель.

Жилье трудоустроенных граждан будет недалеко от рабочего места, а его стоимость не должна превышать 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели – будь то травма, коронавирус или другой случай.

Тяжелое социально-экономическое состояние вынуждает граждан искать возможность прокормить семьи за пределами страны.

По данным Национальной службы статистики страны "Сакстат", уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2020 года повысился на 3,8 процентных пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты считают, что ситуация на рынке труда в будущем ухудшится и уровень безработицы будет расти.

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