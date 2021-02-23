Поехать на сезонную работу в Германию хотят более 80 тысяч граждан Грузии

Регистрироваться на работу могут только граждане Грузии в возрасте от 18 до 60 лет, которые не были в Шенгенской зоне за три месяца до планируемого отъезда

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. На специальном портале трудового мигранта, который запустили для желающих получить временную работу за границей, зарегистрировались 86 395 граждан Грузии, намеренных поехать в Германию, сообщает Государственное агентство содействия трудоустройству.

Регистрация граждан, желающих отправиться на легальную сезонную работу в Германию, стартовала 15 февраля. Граждане Грузии должны пройти обязательную регистрацию на специальном сайте. Регистрация на сайте будет длиться весь год.

По словам кандидата на пост министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, правительство предоставило гражданам возможность найти временную работу в государстве-члене ЕС, где они получат "достойную заработную плату и здоровую рабочую среду". Кроме экономического интереса они приобретут значительный опыт и узнают о существующей в европейских странах системе. После возвращения на родину обмен опытом и использование его в национальной деятельности снова и снова будет приносить пользу Грузии.

Соглашение "О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной Республике Германия" было оформлено 17 января 2020 года.

Речь идет только о сезонных работах в сельском хозяйстве, которые начинаются 1 апреля, и желающие должны соответствовать определенным требованиям.

Регистрироваться на работу могут только граждане Грузии в возрасте от 18 до 60 лет, которые не были в Шенгенской зоне за три месяца до планируемого отъезда. Также соискатели должны быть здоровы физически и иметь опыт и мотивацию для сбора урожая. Кроме того, у регистрирующихся не должно быть никаких нарушений, которые могут им помешать въехать в страну.

Помимо прочих требований, соискатели должны знать немецкий или английский язык на элементарном коммуникативном уровне. Требование знания языка будет определять работодатель.

Что касается самой работы, то речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать придется пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день. Минимальная зарплата же составит 9 с половиной евро в час, из которой будут вычитаться налоги и траты на питание и проживание.

После прохождения регистрации сотрудники государственного агентства способствования трудоустройству Минтруда Грузии свяжутся с соискателями и пригласят в сервис-центр, куда соискатель должен прийти с удостоверением личности и/или загранпаспортом.

Информация о соискателях будет передаваться работодателям в Германии, которые будут принимать окончательное решение. В случае его одобрения работодатель отправит работнику трудовой контракт, который будет оформлен до поездки в Германию.