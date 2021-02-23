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Поехать на сезонную работу в Германию хотят более 80 тысяч граждан Грузии

© REUTERS / RALPH ORLOWSKI
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (338)
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Регистрироваться на работу могут только граждане Грузии в возрасте от 18 до 60 лет, которые не были в Шенгенской зоне за три месяца до планируемого отъезда

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. На специальном портале трудового мигранта, который запустили для желающих получить временную работу за границей, зарегистрировались 86 395 граждан Грузии, намеренных поехать в Германию, сообщает Государственное агентство содействия трудоустройству.

Регистрация граждан, желающих отправиться на легальную сезонную работу в Германию, стартовала 15 февраля. Граждане Грузии должны пройти обязательную регистрацию на специальном сайте. Регистрация на сайте будет длиться весь год.

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По словам кандидата на пост министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, правительство предоставило гражданам возможность найти временную работу в государстве-члене ЕС, где они получат "достойную заработную плату и здоровую рабочую среду". Кроме экономического интереса они приобретут значительный опыт и узнают о существующей в европейских странах системе. После возвращения на родину обмен опытом и использование его в национальной деятельности снова и снова будет приносить пользу Грузии.

Соглашение "О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной Республике Германия" было оформлено 17 января 2020 года.

Речь идет только о сезонных работах в сельском хозяйстве, которые начинаются 1 апреля, и желающие должны соответствовать определенным требованиям.

Регистрироваться на работу могут только граждане Грузии в возрасте от 18 до 60 лет, которые не были в Шенгенской зоне за три месяца до планируемого отъезда. Также соискатели должны быть здоровы физически и иметь опыт и мотивацию для сбора урожая. Кроме того, у регистрирующихся не должно быть никаких нарушений, которые могут им помешать въехать в страну.

Помимо прочих требований, соискатели должны знать немецкий или английский язык на элементарном коммуникативном уровне. Требование знания языка будет определять работодатель.

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Что касается самой работы, то речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать придется пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день. Минимальная зарплата же составит 9 с половиной евро в час, из которой будут вычитаться налоги и траты на питание и проживание.

После прохождения регистрации сотрудники государственного агентства способствования трудоустройству Минтруда Грузии свяжутся с соискателями и пригласят в сервис-центр, куда соискатель должен прийти с удостоверением личности и/или загранпаспортом.

Информация о соискателях будет передаваться работодателям в Германии, которые будут принимать окончательное решение. В случае его одобрения работодатель отправит работнику трудовой контракт, который будет оформлен до поездки в Германию.

Темы:
Социальная сфера в Грузии (338)
Теги:
Екатерина Тикарадзе, Безработица, Трудоустройство, Германия, Грузия


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