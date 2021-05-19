Бастующие рабочие завода "Боржоми" не приняли условия компании

В Боржоми остановлены оба завода по розливу минеральной воды, рабочие не хотят идти ни на какие переговоры с компанией без участия профсоюзов

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Руководство завода по розливу минеральной воды "Боржоми" готово встретиться с бастующими сотрудниками и сесть за стол переговоров, но без представителя профсоюзов Георгия Диасамидзе, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.

© Sputnik / Anna Anastasiadi Забастовка работников завода "Боржоми" 19 мая 2021 года

Забастовка на заводах "Боржоми": руководство компании готово к диалогу>>

Это предложение оказалось неприемлемым для рабочих двух разливочных заводов "Боржоми", которые с 18 мая прекратили работу и требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Они заявляют, что не пойдут на переговоры без представителя профсоюзов.

По словам Георгия Диасамидзе, представители компании звонят сотрудникам с угрозами.

"Представитель компании звонит бастующим и угрожает им, запрещая появляться в кадрах какого-либо телеканала. Они до сих пор не поняли, что нас не запугать и нам нечего бояться", – сказал Диасамидзе.

По его информации, работа на обоих заводах полностью остановлена. С территории "Боржоми" не вывозится продукция.

Согласно информации компании, в настоящее время заводы по розливу "Боржоми" продолжают работать, но с небольшими перебоями.

В забастовке принимают участие до 300 человек.

"Боржоми" – лечебно-столовая гидрокарбонатная натриевая минеральная вода средней минерализации. Источники находятся в Боржомском ущелье в регионе Самцхе-Джавахети (на востоке Грузии).

Минеральная вода занимает основное место в структуре экспорта Грузии. Основным импортером "волшебной" воды является Россия.

В 2020 году один из крупнейших производителей бутилированной воды IDS Borjomi зафиксировал первое падение продаж с 2016 года. По предварительным данным, выручка IDS Borjomi за прошлый год снизилась на 6,93% до $470 млн.

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