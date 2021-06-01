Правительство Грузии профинансирует разведение фруктовых садов по всей стране

Целью проекта является максимальное содействие росту целевого использования сельскохозяйственных земель путем разведения садов и обустройства саженцевых хозяйства во всех муниципалитетах Грузии

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Правительство Грузии сняло ограничение на ареал финансирования по программе "Посади будущее", направленной на содействие росту целевого использования сельскохозяйственных земель путем разведения садов, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза страны.

Министерство сельского хозяйство Грузии в марте 2015 года объявило о начале реализации нового проекта "Посади будущее", который осуществляется в рамках "Единых агропроектов" Агентства по управлению сельскохозяйственными проектами, финансируемыми из госбюджета. Целью проекта является максимальное содействие росту целевого использования сельскохозяйственных земель путем разведения садов и обустройства саженцевых хозяйства во всех муниципалитетах Грузии (кроме Тбилиси, Рустави, Батуми и Поти).

Программа "Посади будущее", которая предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов, позволила создать конкурентоспособные и современные хозяйства. Всего с момента запуска программы новый многолетний сад был посажен на площади более 10,5 тысячи гектаров.

В рамках проекта "Посади будущее" объем софинансирования государством составлял: в случае разведения садов – 70% от стоимости саженцев и 50% от стоимости капельной поливочной системы; в случае саженцевого хозяйства – 50% от стоимости создания хозяйства.

Правительство утвердило изменения в госпрограмму "Посади будущее" на заседании в понедельник. Согласно поправкам, софинансирование от государства на разведение садов можно получить на сельскохозяйственных земельных участках по всей стране.

Изменениями в программе уточнены количество гектаров и объем софинансирования систем защиты от града и систем обустройства колодцев и капельного орошения.

Физическим и юридическим лицам будет профинансировано не более 10% стоимости устройства противоградовых систем для яблоневых, грушевых и черешневых садов, а в случае кооперативов с сельскохозяйственным статусом, сел у разделительной линии и высокогорных населенных пунктов – не более 20%.

В случае обустройства колодца / скважины (включая насосную станцию) софинансирование будет предоставлено не более 50% от стоимости (не более 15 тысяч лари на одного бенефициара), а в случае сельскохозяйственных кооперативов - сел у разделительной линии и высокогорных поселений – не более 60% (не более 18 тысяч лари на одного бенефициара).

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