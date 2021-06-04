Цены в Грузии рвутся вверх: новая статистика по инфляции

Согласно прогнозу Национального банка Грузии, годовая инфляция в 2021 году будет на уровне 6,5% при целевом показателе 3%

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Годовая инфляция (май 2021 года к маю 2020 года) в Грузии составила 7,7%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).

В мае 2021 года, по сравнению с апрелем 2021 года, уровень инфляции составил 0,72%. В апреле месячная инфляция составляла 0,9%.

По данным "Сакстата", в марте цены на коммунальные услуги выросли на 36%, что значительно повлияло на годовую инфляцию в течение последних месяцев.

В конце прошлого года в Грузии выросли потребительские тарифы на электроэнергию, газ и воду, однако правительство приняло решение субсидировать расходы населения на коммунальные услуги.

В период пандемии властями Грузии было принято решение субсидировать расходы на коммунальные услуги гражданам, чье пользование электроэнергии не превышает 200 кВт*час и не более 200 кубометров природного газа.

Данное решение сказалось на уровне инфляции, которая в течение двух месяцев была ниже целевого уровня, но частично программа завершилась в марте, что и вызвало рост инфляции.

За май, по сравнению с апрелем, цены снизились на образование (0,1%), а выросли на здравоохранение (0,9%), гостиницы, рестораны (1,4%) и транспорт (2%). За май цены на продовольствие выросли на 0,3%.

Что влияет на динамику цен в Грузии

Динамику инфляции поддерживает давление со стороны роста цен на международных товарных рынках, что находит отражение в росте цен на некоторые нефтяные и продовольственные группы, говорится в заявлении Национального банка Грузии.

"На фоне все еще низкого выпуска средние расходы на продукцию все еще высоки, что приводит к дополнительному повышательному давлению на инфляцию. Кроме того, последние изменения в экономике стран-торговых партнеров Грузии будут в некоторой степени перенесены на местный валютный рынок, который в условиях высокой долларизации экономики еще более давит на рост цен", – отмечает регулятор.

Согласно прогнозу Нацбанка, годовая инфляция в 2021 году будет на уровне 6,5% и поэтапно приблизится к целевому показателю.

Цены страшнее ковида. Карикатура

Регулятор считает, что долгосрочное поддержание уровня инфляции выше целевого увеличивает риски роста инфляционных ожиданий, что может отразиться на росте инфляции в будущем. В связи с этим Нацбанк в апреле принял решение ужесточить монетарную политику и повысил ставку рефинансирования до 9,5%.

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