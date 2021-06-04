20:41 04 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8425
  • 100 RUB4.3076
  • USD3.1524
Поиск
Отделение Либерти банк

Пенсии можно получить в любом банке Грузии

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Социальная сфера в Грузии (353)
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/04/251934440.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210604/251934472/Pensii-mozhno-poluchit-v-lyubom-banke-Gruzii.html

Пенсионерам Грузии необеспеченный потребительский кредит в настоящее время выдается по рыночной ставке, заявил гендиректор банка

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Пенсионеры имеют право перевести свою пенсию в любой другой банк в Грузии, заявил гендиректор Liberty Bank Васил Ходели.

Liberty bank на протяжении последних десяти лет является эксклюзивным агентом правительства Грузии по распределению пенсий и социальных пособий. Договор с Банком был оформлен в 2014 году. Его срок истек в 2019 году, однако соглашение с финансовым учреждением было продлено до 2022 года.

Ходели провел встречу со спикером парламента Грузии Кахой Кучава, на котором обсудили вопросы возможности пенсионеров забирать пенсию из других банков страны.

Эпидемия коронавируса - пожилая женщина - пенсионерка в маске
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Накопительной пенсией в Грузии воспользовались около 800 граждан

"По контракту пенсионер имеет право перевести свою пенсию в другой банк. Мы также говорили о процентных ставках. Наша сегодняшняя встреча стала продолжением дискуссии, организованной в финансово-бюджетном комитете, и там были заданы некоторые вопросы, в том числе по процентной ставке. Мы привели статистику, что сегодня этот тип необеспеченного потребительского кредита выдается нашему старшему поколению клиентов по рыночной ставке. Появится ли какая-то возможность в будущем, посмотрим", - сказал Ходели в эфире Первого канала.

На сегодняшний день в Грузии насчитывается около 800 тысяч пенсионеров. Пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам – от 65 лет. Пенсионеры до 70 лет получают пенсию в размере 240 лари (74,5 доллара), а старше 70 – 275 лари (85,4 доллара). На пенсионное обеспечение в бюджете Грузии выделено 2,6 миллиарда лари (807 миллионов долларов).

Liberty Bank - один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами более 2 миллиардов лари (более 620 миллионов долларов) и капиталом 200 миллионов лари (62 миллиона долларов). У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. В Liberty Bank работает более 4 600 сотрудников, обслуживающих более 1,7 миллиона клиентов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Социальная сфера в Грузии (353)
Теги:
Пенсионер, Пенсия, Грузия, Liberty Bank

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Американский политик Джон МакКейн с маленькой девочкой на руках в Южной Каролине, 2000 год
Плачущие, спящие, недовольные: курьезные встречи политиков и детей - фото
Византийский форт в Грузии: крепость Петра открылась для посетителей - видео
Византийский форт в Грузии: крепость Петра открылась для посетителей - видео
Коронавирус в Грузии - весна 2021
Коронавирус в Грузии - как прошла весна
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться