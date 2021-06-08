В Самцхе-Джавахети пройдет молодежный форум трудоустройства

На форуме, который пройдет в Алахцихе, 250 рабочих мест молодежи предложат 49 малых и средних бизнес-компаний

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Молодежный форум трудоустройства пройдет в Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети) 10 июня, сообщается на странице Государственного агентства содействия трудоустройству в Facebook.

Форум состоится в первом корпусе госуниверситета с 11:00 до 16:00.

На молодежном форуме вакансии представят 49 малых и средних бизнес-компаний. Будет предложено 260 рабочих мест и 50 мест на стажировку.

К форуму смогут подключиться более 300 соискателей работы, лично встретиться с работодателями и узнать больше о существующих вакансиях.

Вакансии, в основном, будут из сфер обслуживания и производства.

Представители тех компаний, которые физически не смогут прийти на форум, будут иметь возможность встретиться с соискателями с помощью онлайн-платформы.

Организаторами форума являются Государственное агентство содействия трудоустройству, Сеть неправительственных природоохранных организации Кавказа (CENN). Форум пройдет в рамках проекта "EU4Youth: развитие экосистемы социального предпринимательства (SEED) для зеленого роста".

До этого аналогичный форум был проведен в Батуми (Аджария) и Гори (Шида Картли). В апреле Батуми принял форум "Новая возможность для вашего трудоустройства". Более 20 компании предложили соискателям работы около 400 разных вакансий.

Форум в Гори прошел в рамках поддерживаемого ЕС проекта "Учение, обучение, достижение и установление связей для трудоустройства". В мероприятии приняли участие до 3 000 соискателей работы.

Госагентство содействия трудоустройству призывает всех соискателей работы зарегистрироваться на электронном портале worknet.gov.ge. В случае регистрации граждане постоянно будут получать информацию в виде смс-сообщений о вакансиях на рынке труда, также о запланированных форумах трудоустройства и других сервисах, которые помогут найти работу.

Для получения более подробной информации нужно обратиться к Агентству содействия трудоустройству, перейдя по ссылке https://www.facebook.com/worknet.gov.ge, или же позвонить на горячую линию Минздрава – 1505.

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