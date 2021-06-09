Проект Намахвани ГЭС не будет продолжен на нынешних условиях - премьер

С инвестором ведутся переговоры о строительстве ГЭС на более выгодных условиях, заявил глава грузинского правительства

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Проект Намахвани ГЭС в Цхалтубском муниципалитете на западе Грузии не будет продолжен на нынешних условиях, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Как сказал глава грузинского правительства, с инвестором ведутся переговоры о строительстве ГЭС на более выгодных условиях.

"Мы не будем продолжать проект на таких условиях. Сейчас мы разговариваем с инвестором. Я очень надеюсь, что мы договоримся об условиях, выгодных нашей стране", - сказал Гарибашвили журналистам после официального открытия обновленного Международного аэропорта в Кутаиси.

Глава кабмина также подчеркнул, что новые условия должны устраивать всех граждан, даже тех, кто выступает против строительства ГЭС.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети длится уже семь месяцев. Проведя ряд масштабных акций в Кутаиси, протестующие из регионов Грузии 23 мая прибыли в Тбилиси. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, после чего протест продолжился в ущелье реки Риони.

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Протестующие требуют упразднить соглашение между правительством Грузии и компанией-контрактором ENKA о строительстве ГЭС, аннулировать постановление правительства о долгосрочной передаче земель этой компании, отправить в отставку министра экономики Грузии Натию Турнава, а также объявить временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны.

Под давлением общественности правительство Грузии приняло решение объявить мораторий на строительство плотины на срок от 9 до 12 месяцев.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

Ожидается, что после завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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