Президент Грузии присутствовала на презентации грузинского вина в Монако

На презентации в Монако было представлено 12 разновидностей вин семи грузинских винодельческих компаний

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили присутствовала на презентации грузинского вина в Монако, сообщается на сайте главы государства.

В рамках рабочего визита Зурабишвили побывала во Дворце вина в Монте-Карло, где проходило мероприятие. На презентации были представлены 12 разновидностей вина семи грузинских компаний, в том числе братьев Асканели, погреба Чотиашвили, вина Джакелеби, поместья Вазисубани.

На встрече с международными экспертами вина и виноделами из разных стран еще раз была отмечена уникальность грузинского вина и традиционных методов его изготовления.

По словам председателя Национального агентства вина Левана Мехузла, выставки вина, особенно в Европе, имеют важное значение, поскольку позволяют повышать узнаваемость грузинских вир в мире и налаживать новые контакты.

"Сегодня на фоне коронавируса, во Франции и Монако, которые фактически признают только свои вина, проходит презентация грузинского вина. Представлены основные грузинского вина, которые с большим энтузиазмом оценивают специалисты. Это факт того, что Грузия признана как страна виноделия, и она уже узнаваема на карте мира", – заявил Мехузла.

В рамках визита президент Грузии Саломе Зурабишвили встретится с князем Монако Альбером II, президентом международной организации "Мир и спорт" Жоэлем Бузу и другими официальными лицами.

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