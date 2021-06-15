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Мужчины обсуждают текущую ситуацию в стране

Масштабный форум трудоустройства пройдет в Батуми 15 июня

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1920)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210615/252014926/Masshtabnyy-forum-trudoustroystva-proydet-v-Batumi-15-iyunya.html

Второй форум трудоустройства в столице Аджарии будет более масштабным - вакансии соискателям работы представят 65 компаний

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Масштабный форум трудоустройства состоится в Батуми (Аджария) 15 июня, сообщается на странице Государственного агентства содействия трудоустройству в Facebook.

Форум состоится в рамках проекта "Учеба, учение, достижение и установление контактов для трудоустройства", который поддерживается ЕС.

Крепость Рабат и город Ахалцихе
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В Самцхе-Джавахети пройдет молодежный форум трудоустройства

На форуме 65 малых, средних и крупных компаний, действующих в регионе, представят 253 вакансии. 1008 рабочих мест будут предложены из сфер обслуживания, торговли, дистрибуции, гостиничной, ресторанной, промышленной, транспортной, логистической, строительной, финансовой, страховой отраслей, а также здравоохранения и образования.

Училища предложат соискателям работы развивать свои профессиональные навыки.

Форум трудоустройства начнется в Батуми в 11:00 и продлится до 15:00.

Форумы трудоустройства проводятся в Грузии регулярно в разных городах. В Батуми он проводится в этом году уже во второй раз. Первый форум состоялся в мае под названием "Новая возможность для вашего трудоустройства". Тогда более 20 компаний предложили соискателям работы около 400 разных вакансий.

Прохожий на одной из улиц Гори
© Sputnik / STRINGER
Форум трудоустройства пройдет в Гори

Форум трудоустройства молодежи 10 июня прошел и в Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети). На молодежном форуме вакансии представили 49 малых и средних бизнесов.

Работу в регионе Шида Картли предлагали и на форуме в Гори. В мероприятии приняли участие до 3 000 соискателей работы.

Госагентство содействия трудоустройству призывает всех соискателей работы зарегистрироваться на электронном портале worknet.gov.ge. В случае регистрации граждане постоянно будут получать информацию, в качестве смс-сообщений о тех вакансиях, которые есть на рынке труда, также о запланированных форумах трудоустройства и других сервисах, которые помогут с работой.

Для получения более подробной информации нужно обратиться к Агентству содействия трудоустройству, перейдя по ссылке https://www.facebook.com/worknet.gov.ge или же позвонить на горячую линию Минздрава – 1505. 

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Темы:
Экономика Грузии (1920)
Теги:
Батуми, Безработица, Грузия

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