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Человек держит в руках купюры грузинской валюты лари различного номинала

В Нацбанке Грузии назвали причины укрепления лари

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1929)
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Курс лари по отношению к доллару начал укрепляться в мае, и к сегодняшнему дню обменный курс национальной валюты вырос на 7,8%

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Позитивные ожидания, связанные с открытием экономики Грузии, стали главным фактором, повлиявшим на укрепление грузинской национальной валюты лари, заявил вице-президент Национального банка Грузии Папуна Лежава.

Обменный пункт - курс 3.21
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Курс лари по отношению к доллару начал укрепляться в мае, и к сегодняшнему дню обменный курс национальной валюты вырос на 7,8%. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 июня – 3, 1751 GEL/$1.

"Что касается формирования курса лари в краткосрочном периоде, то в этом основную роль играют ожидания. Как вы помните, вместе с началом пандемии в негативную сторону изменились ожидания экономических акторов, и это вызвало резкое обесценивание лари, а за последний месяц, когда открылась экономика, появились позитивные ожидания, и это вызвало укрепление лари", – сказал Лежава.

Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

Чтобы стабилизировать валютный рынок и не допустить чрезмерного обесценивания, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 242,9 миллиона долларов на семи аукционах.

При этом в Нацбанке заявляют, что и дальше будут тратить резервы для сдерживания чрезмерно негативных ожиданий.

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Темы:
Экономика Грузии (1929)
Теги:
валютный курс, Грузия, Экономика, Лари

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