Грузия обошла все соседние страны в рейтинге устойчивого экономического развития

Грузия набрала на 0,6 балла больше, по сравнению с 2019 годом, и получила максимальное число баллов в своей истории

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Грузия заняла 51 место в глобальном рейтинге устойчивого экономического развития SEDA, набрав 56,6 балла, говорится в отчете консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Рейтинг составляется на основе десяти факторов, сгруппированных в три категории: экономика (доход жителей, экономическая стабильность и занятость), инвестиции (государственные расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру) и устойчивое развитие (окружающая среда, равенство в обществе, сильное гражданское общество и эффективное управление государства).

Грузия набрала на 0,6 балла больше, по сравнению с 2019 годом, и поднялась на одну строчку выше. Таким образом, страна получила максимальное число баллов в своей истории.

Наилучшие показатели у Грузии в области экономической стабильности, здравоохранения, равенства в обществе и инфраструктуры. Хуже всего обстоят дела с доходностью населения, окружающей средой и занятостью граждан.

Что касается соседей Грузии, страна обошла их всех. Так, Россия заняла 53 место с 56,4 балла, Армения – 59 место с 52,6 балла, Турция – 64 место с 52 баллами, Азербайджан – 75 место с 47,4 балла.

Лидером рейтинга оказалась Швейцария (87 баллов), на втором месте – Норвегия (86,5 балла), а на третьем – Финляндия (84,2 балла). В первую десятку также вошли Исландия, Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция, Сингапур и Люксембург.

Авторы рейтинга отмечают, что пандемия COVID-19 привела к росту социальной напряженности, повышению уровня безработицы и сбоям в системах здравоохранения даже в странах с высоким уровнем доходов, а в государствах низкими доходами и в развивающихся странах – увеличила уровень неравенства. Они обращают внимание, что страны, инвестирующие в различные аспекты развития общества и успешно богатство в благосостояние, смогли смягчить социально-экономические последствия пандемии.

"Ключевым выводом отчета стало то, что несмотря на продолжающуюся борьбу с пандемией, странам необходимо учитывать долгосрочную перспективу и делать инвестиции, которые приведут к более быстрому конвертирующему и устойчивому прогрессу в ходе предстоящего восстановления. В частности, в качестве фокуса таких инвестиций в исследовании выделяются три направления: борьба с изменениями климата, инвестиции в цифровизацию и укрепление систем социальной защиты для обеспечения инклюзивного и справедливого роста", – полагают в агентстве.

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