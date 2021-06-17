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Джонди Багатурия

В Тбилиси прошла акция с требованием улучшить в стране условия труда

© Sputnik / Alex Shlamov
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1930)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210617/252049585/V-Tbilisi-proshla-aktsiya-s-trebovaniem-uluchshit-v-strane-usloviya-truda.html

Организатором акции была оппозиционная партия "Картули даси", ей также принадлежит законодательная инициатива об улучшении положения работающего человека, которая была внесена в парламент

ТБИЛИСИ, 17 июн — Sputnik. Акция протеста с требованием принять новый трудовой кодекс прошла в центре Тбилиси перед зданием парламента, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

В акции, организатором которой была оппозиционная партия "Картули даси", участвовали около двух десятков человек. Они пришли с плакатами, на которых были кричащие лозунги: "Уборщица - не рабыня", "Рабочий - не раб", "И врач - не раб", "И официант - не раб", "Замените кодекс рабов".

Председатель объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили
© Sputnik / Alex Shlamov
Петриашвили: нерешенные проблемы сферы занятости приводят к забастовкам в Грузии

"Главный лозунг нашей сегодняшней акции – "трудоустроенный – не раб". Это главный посыл для наших сегодняшних парламентариев, которые в большинстве своем являются бизнесменами, капиталистами, которых не интересуют простые люди и их проблемы. Мы будем и дальше бороться за права трудящихся в Грузии", – заявил лидер "Картули даси" Джонди Багатурия в интервью Sputnik Грузия.

Багатурия вместе с участниками акции внесли в парламент законопроект об улучшении условий труда в Грузии, который предусматривает справедливую регуляцию отношений работодателя с наемным рабочим, повышение минимальной зарплаты и оплату сверхурочных часов.

С начала этого года по стране прокатилась волна забастовок с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда. Во многих случаях забастовщики добивались своего. 

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Темы:
Экономика Грузии (1930)
Теги:
Трудовой кодекс, Акция, Грузия

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