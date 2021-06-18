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Грузинская железная дорога разместила зеленые евробонды на полмиллиарда долларов

photo: Georgian Railway / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1937)
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Интерес инвесторов к грузинским корпоративным еврооблигациям был беспрецедентно высоким, а спрос превысил 4,2 млрд долларов

ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. "Грузинская железная дорога" (ГЖД) разместила "зеленые" еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с доходностью 4% на Лондонской фондовой бирже, говорится в сообщении инвестиционной компании Galt & Taggart.

По информации компании, интерес инвесторов к еврооблигациям был беспрецедентно высоким, а спрос превысил 4,2 млрд долларов, что в 8,4 раза больше предложенного объема.

  • Зеленые облигации — это долговые ценные бумаги, которые выпускаются, чтобы привлечь инвестиции в проекты, направленные на улучшение экологической ситуации или хотя бы на минимизацию наносимого природе вреда. Поступления от размещения облигаций используются на реализацию зеленых проектов, которые должны быть надлежащим образом описаны в документации по выпуску ценных бумаг. Все указанные зеленые проекты должны приносить экологическую пользу, подлежащую оценке эмитентом с точки зрения качественных и, если возможно, количественных характеристик.

"Из-за высокого спроса процентная ставка во время book building снизилась почти на 100 пунктов с 4,875%-5% до 4%", говорится в сообщении компании.

Товарные поезда. Железная дорога. Станция
© photo: Sputnik / Sergey Venyavsky
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Процентная ставка по новым еврооблигациям снижена почти вдвое по сравнению с еврооблигациями, выпущенными в 2012 году (7,75% против 4,00%).

ГЖД будет использовать средства, полученные от новой облигации, для досрочного рефинансирования существующей 7,75% облигации на сумму 500 миллионов долларов (цена выкупа составила 107,5%, включая премию за досрочное погашение в размере 2,25%).

"Впервые в Грузии и Кавказском регионе транспортная компания разместила на Лондонской фондовой бирже зеленые облигации. В результате рефинансирования мы реализовали процентную ставку 4% вместо 7,75%. Компания будет платить 20 миллионов долларов в год вместо примерно 40 миллионов долларов. Сэкономленные деньги, конечно же, пойдут на развитие компании", - сказал генеральный директор Грузинской железной дороги Давид Перадзе.

Лондонская фондовая биржа
© AFP / HENRY NICHOLLS
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Отмечается, что в истории ГЖД это самые дешевые средства, привлеченные из международных рынков капитала.

Выпуск облигаций поддерживался международными финансовыми организациями, такими как ЕБРР и АБР, участие которых способствовало высокому спросу на облигации. В итоге 80% выпуска выкупили управляющие компании и инвестиционные фонды.

В организации выпуска еврооблигаций ГЖД приняли участие международные инвестиционные банки: JP Morgan, Citi и Renaissance Capital. Кроме того, в процессе участвовали два местных инвестиционных банка - Galt & Taggart и TBC Capital.

Опора ЛЭП - подача электроэнергии в столице Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.

По данным министерства экономики и устойчивого развития, грузовые железнодорожные перевозки в 2020 году увеличились с 10,9 до 11,1 миллиона тонн. Число перевезенных пассажиров составило 800 тысяч человек.

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Темы:
Экономика Грузии (1937)
Теги:
Грузинская железная дорога, еврооблигации, Грузия

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