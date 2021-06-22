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Презентация грузинских вин в княжестве Монако

Грузинское вино продегустировали в Монако

photo: Official website of the President of Georgia
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1941)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210622/252081411/Gruzinskoe-vino-prodegustirovali-v-Monako.html

Дегустация грузинских вин проходила в гостинице "Le Meridian", гостей угощали не только вином, но и блюдами грузинской национальной кухни

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Дегустация-семинар грузинских вин состоялась в Монако в гостинице "Le Meridian", говорится в сообщении на сайте Национального агентства вина.

Сомелье продегустировали и оценили различные сорта вин пяти грузинских компаний с разными национальными блюдами.

Презентация грузинских вин в княжестве Монако
photo: Official website of the President of Georgia
Президент Грузии присутствовала на презентации грузинского вина в Монако

На мероприятие присутствовали 95 приглашенных гостей, в том числе эксперты отрасли, сомелье, потенциальные импортеры и представители международной ассоциации "Epicure Club Monaco".

Впервые с грузинскими винами в Монако познакомились во время визита президента Грузии Саломе Зурабишвили 10 июня. Тогда на дегустации были представлены 12 разновидностей вина семи грузинских компаний, в том числе братьев Асканели, погреба Чотиашвили, вина Джакелеби, поместья Вазисубани.

Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, виноделие и виноградарство занимают особое место в грузинской культуре.

В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. В 2017 году международные специалисты доказали, что Грузия является родиной виноделия.

На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из четырех тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни.

Грузинский традиционный метод изготовления вина в глиняном кувшине "квеври" с 2013 года является памятником культурного наследия ЮНЕСКО. Древнейший квеври, обнаруженный на территории Грузии, находился на горе Храми. Его возраст относят примерно к 6 столетию до н. э. 

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Темы:
Экономика Грузии (1941)
Теги:
Грузинское вино, Грузия

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