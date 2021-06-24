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Грузинское вино

Грузинское вино активно популяризируют в Германии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1953)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210624/252113051/Gruzinskoe-vino-aktivno-populyariziruyut-v-Germanii.html

Для определения лучших грузинских вин престижный немецкий медиа-холдинг в области виноделия Meininger провел специальный конкурс-дегустацию

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Престижный немецкий медиа-холдинг в области виноделия Meininger провел конкурс-дегустацию для выбора лучших грузинских вин в городе Нойштадт, сообщает Национальное агентство вина Грузии.

Германия – крупнейший импортер вина в Европе, с 2020 года добавлена в список стратегических винных рынков Грузии. В прошлом году из Грузии в Германию было экспортировано 700 тысяч бутылок вина (рост 4%).

Презентация грузинских вин в княжестве Монако
photo: Official website of the President of Georgia
Грузинское вино продегустировали в Монако

По данным за пять месяцев 2021 года, в Германию экспортировано 314 тысяч бутылок, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении агентства.

В конкурсе приняли участие 83 грузинских винодельческих компаний, которые представили 152 вида вина, изготовленного из сорта саперави.

Статья об избранных винах уже опубликована в июньском номере журнала Meininger Weinwirtschaft, а в сентябрьском номере будет опубликована статья в журнале "Сомелье".

Цель конкурса – отобрать лучшие вина из Грузии и продвигать их на германском рынке. В состав жюри конкурса вошли 20 винных экспертов и сертифицированных сомелье WSET.

В целях популяризации грузинского вина и увеличения его экспортного потенциала Национальное агентство вина в 2021 году начало сотрудничество с немецкой компанией "ff.k Public Relations".

В этом году рекламная кампания грузинского вина в Германии была усилена с использованием различных медиа-платформ – проводятся дегустации грузинских вин, они участвуют в различных конкурсах, виноделы и представители немецких СМИ посещают Грузию. 

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Темы:
Экономика Грузии (1953)
Теги:
Германия, Грузинское вино, Грузия

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