Россия ужесточила контроль за пестицидами – как это скажется на Грузии

В целях контроля ввозимой продукции Россельхознадзор имеет право в случае необходимости запросить у страны-производителя информацию по правилам использования пестицидов

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Несмотря на ужесточение механизмов соблюдения правил применения пестицидов в РФ и контроля за безопасностью продукции, на данном этапе особых ограничений на ввоз растительной продукции в РФ нет, сообщает Национальное агентство продовольствия Грузии.

С 29 июня 2021 года вступил в силу принятый в конце 2020 года Федеральный закон, направленный на совершенствование государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Россельхознадзор начинает осуществлять контроль за ввозимыми на территорию России пестицидами и агрохимикатами в пунктах пропуска через государственную границу.

По информации Агентства, экспорт персиков, нектаринов и голубики из Грузии осуществляется беспрепятственно.

Россия находится на первом месте по поставкам почти всей грузинской сельхозпродукции. Например, за сезон 2020 года из Грузии было экспортировано примерно 23,4 тысячи тонн персиков. Более 80% от общего количества пришлось на Россию. А с 1 мая по 27 июня текущего года Грузия экспортировала 1,6 тысячи тонн персиков и нектаринов, из них 938 тонн вывезли в РФ.

"Новый регламент распространяется как на продукцию местного производства, так и на импортную. В целях контроля ввозимой продукции Россельхознадзор имеет право в случае необходимости запросить у страны-производителя дополнительную информацию и исследования по правилам использования пестицидов", - сообщает Агентство.

Страсти по вину: кто и почему в России посоветовал обходить грузинское вино стороной? >>

Россельхознадзор будет проверять соблюдение требований к применению пестицидов и агрохимикатов в местах производства продукции растительного происхождения, предназначенной для ввоза в РФ с территорий государств, не являющихся членами ЕАЭС, в рамках инспекций.

По информации федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ, новые полномочия позволят повысить ответственность производителей и импортеров товаров растительного происхождения, а также ликвидировать недобросовестную конкуренцию со стороны предпринимателей, которые для повышения урожайности вносят повышенные дозы удобрений.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.