09:59 02 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7484
  • 100 RUB4.3347
  • USD3.1619
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на пятницу – 3,1619 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1054)
3201
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1c/252147083.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210702/252189087/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,004 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 июля в размере 3,1619 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,004 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 2 июля
Кросс-курс основных валют на 2 июля

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1054)
Теги:
Доллар, Лари, Грузия, Национальный банк Грузии, валютный курс

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
14. Кошачьи лемуры любят встречать восход солнца и смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Совсем как дети. Ну разве не очаровательное существо!
Они такие забавные, братья наши меньшие!.. – фото животных
Столкновения на акции противников ЛГБТ в столице Грузии
Столкновения на акции противников ЛГБТ в столице Грузии
Преступность в Грузии
Преступность в Грузии - новые данные МВД
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться