Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия считает, что говорить об укреплении курса национальной валюты Грузии пока рано

Радио Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты

"Я буду говорить об укреплении, если курс лари будет в соотношении 2,85 GEL/$1. Насчет прогноза, считаю, что до 15 июля лари будет колебаться в промежутке 3,07-3,18. Так называемое укрепление вызвано увеличением денежных переводов из-за рубежа в апреле и мае… Вторая причина – в уменьшении объемов рефинансирования банковских кредитов", – сказал Шенгелия Sputnik Грузия.

Курс лари по отношению к доллару начал укрепляться в мае, и к сегодняшнему дню обменный курс национальной валюты вырос на 7,8%. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 июня в размере 3,1579 GEL/$1.

Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

Чтобы стабилизировать валютный рынок и не допустить чрезмерного обесценивания, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 242,9 миллиона долларов на семи аукционах.