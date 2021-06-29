Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты

"Я буду говорить об укреплении, если курс лари будет в соотношении 2,85 GEL/$1. Насчет прогноза, считаю, что до 15 июля лари будет колебаться в промежутке 3,07-3,18. Так называемое укрепление вызвано увеличением денежных переводов из-за рубежа в апреле и мае… Вторая причина – в уменьшении объемов рефинансирования банковских кредитов", – сказал Шенгелия Sputnik Грузия.
Курс лари по отношению к доллару начал укрепляться в мае, и к сегодняшнему дню обменный курс национальной валюты вырос на 7,8%. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 июня в размере 3,1579 GEL/$1.
Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.
Чтобы стабилизировать валютный рынок и не допустить чрезмерного обесценивания, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 242,9 миллиона долларов на семи аукционах.