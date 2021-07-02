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Сбор урожая персиков

Грузия уже заработала 3,6 миллиона долларов от экспорта персиков

© photo: Sputnik / Taras Litvinenko
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (245)
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В течение всего сезона специальная рабочая группа будет обеспечивать осуществление всех процедур, связанных с экспортом фруктов, по принципу одного окна

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. По данным на 1 июля, Грузия экспортировала 4,2 тонны персиков и нектаринов на сумму 3,6 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз страны.

Ведомство отмечает, что за аналогичный период прошлого года объемы экспорта фруктов составили всего лишь 308 тонн, а его стоимость – 188 тысяч долларов.

Экспорт персиков из Грузии за пять лет
Экспорт персиков из Грузии за пять лет

Большую часть персиков и нектаринов по-прежнему вывозят в Россию.

Сбор урожая персиков в Кахети
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Кахети готовится к началу сбора урожая персиков

В целях содействия реализации урожая персиков в течение всего сезона специальная рабочая группа будет обеспечивать осуществление всех процедур, связанных с экспортом фруктов, по принципу одного окна.

В этом году в процессе сдачи урожая задействованы 36 холодильных хозяйств вместо 23. На сегодняшний день персики сдают по цене от 1 лари до 1,4 лари, а нектарины от 1,2 лари до 1,8 лари.

За сезон 2020 года из Грузии было экспортировано примерно 23,4 тысячи тонн персиков. Более 80% от общего количества пришлось на Россию. Среди других важных экспортных рынков – Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Словения, Ирак, Иран, Беларусь, Молдова и Катар.

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (245)
Теги:
Сельское хозяйство, Грузия

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