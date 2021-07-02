Новая метеостанция начала работать на Черноморском побережье Грузии

Новая метеостанция предоставляет для судоходства данные о скорости и направлении ветра, температуре воздуха, осадках и влажности

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Новая наземная метеорологическая станция появилась в акватории порта Поти (Западная Грузия, регион Самегрело-Земо Сванети) на месте старой амортизированной станции, которая износилась с годами, сообщает Государственная гидрографическая служба Грузии.

Согласно информации ведомства, новая метеостанция, оснащенная современными датчиками и специализированным программным обеспечением, предоставляет точные данные о скорости и направлении ветра, температуре воздуха, осадках и влажности . Все те данные, которые важны для судов.

"Государственная гидрографическая служба Грузии в 24-часовом режиме периодически предоставляет информацию о метеорологических данных в море всем судам, физическим или юридическим лицам, участвующим в морской деятельности, что важно для предотвращения морских угроз и инцидентов в морском пространстве Грузии", - говорится в сообщении директора гидрографической службы Реваза Бабилуа.

Наземные метеорологические станции планируется разместить в порту Батуми и еще на нескольких локациях вдоль морского побережья Грузии.

Безопасность на море - важная часть морской политики Грузии. Морская метеорология - одна из областей безопасности на море, которая позволяет прогнозировать сложные погодные условия для навигации на море.

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