09:55 05 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7375
  • 100 RUB4.2920
  • USD3.1593
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на понедельник – 3,1593 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1056)
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1c/252146936.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210705/252199444/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0026 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 июля в размере 3,1593 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0026 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 5 июля
Кросс-курс основных валют на 5 июля

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1056)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Последствия мощного оползня в японском городе Атами
Мощный оползень разрушил дома в японском городе Атами - фото ЧП
Только с кодом: как московские рестораны работают по новым правилам
"Только с QR-кодом": как московские рестораны работают по новым правилам
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться