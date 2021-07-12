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Коровы идут по дороге вдоль обочины

Владельцы павшего от сибирской язвы скота в Грузии получат компенсации

© Sputnik / STRINGER
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (250)
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Новая программа призвана исключить утаивание фермерами случаев болезни и смерти крупного рогатого скота от сибирской язвы

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Государство начнет выплачивать денежные компенсации фермерам, чей скот падет от сибирской язвы с 2022 года, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Соответствующее постановление правительства уже вступило в силу. Изменение стало возможным благодаря совместной работе Минсельхоза Грузии, Национального агентства продовольствия и ФАО.

Корова пасется в горах
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Новая стратегия преследует две важные цели. Первое – чтобы фермеры не скрывали тот факт, что животные болеют и умирают, а второе – уменьшить ущерб, нанесенный государству и фермерам в результате случаев сибирской язвы", – заявил руководитель Программы идентификации-регистрации животных Михаил Сохадзе.

По его словам, сейчас идет процесс разработки механизма компенсации и критериев финансовой компенсации.

Кто сможет воспользоваться госпомощью

Чтобы получить компенсацию, случай сибирской язвы должен быть подтвержден в лаборатории.

Компенсацию смогут получить фермеры, чей скот идентифицирован ушными бирками. Также, если информация о животном и фермере зарегистрирована в электронной системе идентификации-регистрации животных и фермер не отказался вакцинировать животное.

Корова пасется в горах
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Владелец обязан в случае возможного заражения или смерти животного немедленно проинформировать Национальное агентство продовольствия и потребовать проведение соответствующих эпидемиологических работ.

После получения такого уведомления Национальное агентство продовольствия изучит ситуацию на месте, возьмет образцы и вместе с представителями муниципальных властей обеспечит надлежащую утилизацию мертвого животного.

Сибирская язва – опасное инфекционное заболевание, поражающее домашних и диких животных, а также человека. Заражение человека чаще осуществляется контактным путем (при разделке туш животных, обработке шкур и прочее) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а также через воду, почву, меховые изделия и т. д.

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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (250)
Теги:
FAO, Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Сельское хозяйство, Корова, Грузия

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