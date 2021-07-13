23:20 13 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7240
  • 100 RUB4.2057
  • USD3.1429
Поиск
Девушка держит бокал белого вина

Скольким наименованиям вин в Грузии отказано в экспорте

© Sputnik / Denis Aslanov
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Вино и виноделие Грузии (162)
61 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0d/252312069.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210713/252312073/Skolkim-naimenovaniyam-vin-v-Gruzii-otkazano-v-eksporte.html

Сертификация экспортного грузинского вина проводится международными аудиторскими компаниями SGS и Bureau Veritas

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Из 62 образцов вин, отобранных в результате 42 проверок, шесть образцов признаны неудовлетворительными, поэтому этим винам было отказано в экспорте, сообщает Национальное агентство вина.

С июня этого года, согласно новому регламенту, сертификация экспортного грузинского вина проводится международными аудиторскими компаниями SGS и Bureau Veritas в экономической таможенной зоне.

Бутылка с грузинским вином
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Страсти по вину: кто и почему в России посоветовал обходить грузинское вино стороной?

Во втором квартале 2021 года Национальное агентство вина осуществляло государственный надзор за 18 винодельческими компаниями, целью которого является определение соответствия технологического процесса производства вина на предприятиях требованиям, установленным законодательством Грузии. Было взято 200 образцов, исследование которых продолжается.

Кроме того, Агентство проверило 19 компаний. Из них одной было отказано в вывозе своей продукции на экспорт. Проверка предусматривает установление соответствия представленного на сертификацию экспортного алкогольного напитка или спирта, партии вина.

В результате органолептической проверки проведено 68 дегустаций. Из 3 220 образцов 169 получили отрицательную оценку, остальные 3 051 – положительную.

Бутылка с грузинским вином
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Страсти по вину: кто и почему в России посоветовал обходить грузинское вино стороной?

По данным Национального агентства вина, за шесть месяцев 2021 года Грузия экспортировала 46,4 миллиона бутылок вина (0,75 литра) в 56 стран, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

При этом, по данным агентства, стоимость экспортированной продукции составила 104 миллиона долларов, что на 7% больше показателя прошлого года.

Россия вновь на первом месте среди основных стран-импортеров грузинского вина, куда было экспортировано порядка 28 миллионов бутылок. Рост экспорта в эту страну составил 8%.

Роспотребнадзор разрешил грузинским производителям поставки вина
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Грузинские вина вышли на третье место среди самых продаваемых в России

Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии, Японии и Германии. Грузинское вино было представлено на всех крупных международных выставках и фестивалях по всему миру.

Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 9 миллионов лари. В результате с 2012 года экспорт грузинских вин увеличился примерно на 300%. В 2012 году количество вин, экспортированных в 43 страны, составило 23 миллиона бутылок. По данным за 2020 год, Грузия вывезла 92,4 миллиона бутылок вина в 60 стран мира.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Вино и виноделие Грузии (162)
Теги:
Национальное агентство вина, экспорт вина, Грузинское вино, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото
Строгость и улыбка: как патрульные «находят общий язык» с гражданами
Строгость и улыбка: как патрульные Армении находят общий язык с гражданами
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться