Скольким наименованиям вин в Грузии отказано в экспорте

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Из 62 образцов вин, отобранных в результате 42 проверок, шесть образцов признаны неудовлетворительными, поэтому этим винам было отказано в экспорте, сообщает Национальное агентство вина.

С июня этого года, согласно новому регламенту, сертификация экспортного грузинского вина проводится международными аудиторскими компаниями SGS и Bureau Veritas в экономической таможенной зоне.

Во втором квартале 2021 года Национальное агентство вина осуществляло государственный надзор за 18 винодельческими компаниями, целью которого является определение соответствия технологического процесса производства вина на предприятиях требованиям, установленным законодательством Грузии. Было взято 200 образцов, исследование которых продолжается.

Кроме того, Агентство проверило 19 компаний. Из них одной было отказано в вывозе своей продукции на экспорт. Проверка предусматривает установление соответствия представленного на сертификацию экспортного алкогольного напитка или спирта, партии вина.

В результате органолептической проверки проведено 68 дегустаций. Из 3 220 образцов 169 получили отрицательную оценку, остальные 3 051 – положительную.

По данным Национального агентства вина, за шесть месяцев 2021 года Грузия экспортировала 46,4 миллиона бутылок вина (0,75 литра) в 56 стран, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

При этом, по данным агентства, стоимость экспортированной продукции составила 104 миллиона долларов, что на 7% больше показателя прошлого года.

Россия вновь на первом месте среди основных стран-импортеров грузинского вина, куда было экспортировано порядка 28 миллионов бутылок. Рост экспорта в эту страну составил 8%.

Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии, Японии и Германии. Грузинское вино было представлено на всех крупных международных выставках и фестивалях по всему миру.

Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 9 миллионов лари. В результате с 2012 года экспорт грузинских вин увеличился примерно на 300%. В 2012 году количество вин, экспортированных в 43 страны, составило 23 миллиона бутылок. По данным за 2020 год, Грузия вывезла 92,4 миллиона бутылок вина в 60 стран мира.

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