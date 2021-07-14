Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии

По состоянию на май 2021 года объем ипотечных кредитов в банковской системе Грузии составляет 8,76 млрд лари

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Коммерческим банкам могут предоставить возможность выпускать облигации с ипотечным кредитом – презентацию соответствующего законопроекта провел вице президент Нацбанка Грузии Арчил Мествришвили.

Целью этого законопроекта является расширение доступа коммерческих банков к диверсифицированным источникам финансирования и развитие рынка ипотечных облигаций в Грузии.

На презентации коммерческие банки также ознакомились с опытом международных рынков по внедрению и развитию ипотечных облигаций .

По данным Нацбанка, по состоянию на май 2021 года объем ипотечных кредитов в банковской системе Грузии составляет 8,76 млрд лари.

Облигацией с ипотечным покрытием называется ценная бумага, исполнение обязательств по которой обеспечивается полностью или в части залогом ипотечного покрытия.

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