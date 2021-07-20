10:09 20 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6592
  • 100 RUB4.1667
  • USD3.1076
Поиск
Обменный пункт

Курс лари на вторник – 3,1076 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1064)
2501
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/14/252366423.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210720/252365229/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0145 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 июля в размере 3,1076 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0145 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 20 июля
Кросс-курс основных валют на 20 июля

Читайте также:

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1064)
Теги:
Грузия, Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Люди ждут кремации умерших от коронавируса на территории крематория в Нью-Дели, Индия
Правда жизни: лучшие кадры убитого в Афганистане фотокорреспондента Reuters
Противники ЛГБТ в Батуми встретили главу Евросовета акцией протеста - видео
Противники ЛГБТ в Батуми встретили главу Евросовета акцией протеста – видео
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться