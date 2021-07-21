Будет ли Нацбанк Грузии ужесточать политику из-за роста цен

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Рост цен в Грузии является следствием глобальных процессов и пандемии коронавируса, заявил глава Нацбанка Коба Гвенетадзе.

Годовая инфляция (июнь 2021 года к июню 2020 года) в Грузии составила 9,9%, при целевом показателе 3%. Это самый высокий уровень инфляции за последние 10 лет. Последний раз резкий скачок цен фиксировался в 2011 году, когда инфляция составляла 10%.

"Как отмечает Международный валютный фонд, высокая инфляция сегодня является глобальной тенденцией и вызвана пандемией. В случае Грузии рост цен вызван значительно более высокими ценами на международных рынках, высокими промежуточными затратами в производстве на фоне ограниченных поставок, а также ростом коммунальных платежей",- сказал Гвенетадзе журналистам.

Он отметил, что в результате совместного анализа МВФ и Нацбанка было выяснено, что если бы мировые цены в долларах остались бы на прежнем уровне, то уровень инфляции в Грузии был близок к 3% .

"Предполагается, что эта тенденция скоро завершится, и инфляция на конец 2022 года составит 2,3%, а уровень средней инфляции к этому период 2,8%", - отметил Гвенетадзе, при этом подчеркнув, что прогноз не может быть окончательным.

У пандемии есть один очень плохой момент — это неопределенность, потому что всегда может появиться какой-то новый фактор, который может не оправдать прогноз и изменить ситуацию в противоположном направлении, добавил он.

В тоже время глава Нацбанка отметил, что неопределенность станет главным фактором, влияющим на ставку монетарной политики в Грузии.

"Мы должны быть очень осторожны и смотреть на то, существуют ли факторы или ожидания, которые могут удерживать инфляцию на более высоком уровне в долгосрочной перспективе. Поэтому мы готовы ужесточить процентную ставку. Однако такое решение обязательно будет иметь под собой основу. Сегодня я могу вам сказать, что не вижу необходимости повышать ставку рефинансирования. Однако из-за неопределенности, которая сопровождает пандемию, мы будем очень осторожны", - сказал Гвенетадзе.

По его словам, окончательное решение по ставке рефинансирования Нацбанк примет 4 августа на заседании комитета денежно-кредитной политики исходя из прогнозов, которые порождают положительные ожидания.

"По предварительной оценке у нас в основном сценарии рост ВВП будет выше чем 7,7%, как минимум более 8% и это дает нам основания полагать, что у нас будет солидная ситуация и буферы коммерческих банков, которые остаются локомотивами экономики", - сказал Гвенетадзе и выразил надежду, что негативные факторы не скажутся на прогнозах.

Улучшение прогнозов экономики в Грузии связано со снятием ограничением и роста туризма. Власти уже предполагают восстановление экономики практически в полном объеме к осени этого года.

Между тем, в Грузии продолжает ухудшаться эпидемиологическая обстановка. Несмотря на то власти пока не рассматривают вопрос введения дополнительных ограничений, призывая население к вакцинации, эпидемиологи уже стали работать над возвращением ограничений, если число заболевших достигнет критической отметки.

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