Грузия начала экспортировать USB-кабели местного производства

Полный цикл производства продукции включает, в том числе, переработку уже использованных пластиковых бутылок

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Продукция технологического стартапа "Джинвентор" будет отправляться на экспорт, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии.

Компания использовала компонент софинансирования кредита программы "Производи в Грузии", импортировала современное и высокотехнологичное оборудование из-за границы и начала производство USB-кабелей в Грузии.

"Джинвентор" выпустил на рынок первые продукты местного производства в 2021 году.

Полный цикл производства продукции включает, в том числе, переработку уже использованных пластиковых бутылок. Компания отказалась от ввоза этого материала и сотрудничает с обычными гражданами, от которых принимает крышки из-под пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.

Стартап "Джинвентор" производит продукцию, которая ранее не производилась в Грузии и, таким образом, уже вышла на местный рынок, чтобы конкурировать с крупными китайскими производителями. Компания также работает на экспорт товара.

"Примечательно, что компания, несмотря на пандемию, смогла экспортировать продукцию через Amazon в США, а также в ближайшее время направит первую партию в Нигерию", - говорится в сообщении ведомства.

"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

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