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Курс лари на пятницу – 3,1197 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1074)
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Sputnik Грузия
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По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0145 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 30 июля в размере 3,1197 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0145 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 30 июля
Кросс-курс основных валют на 30 июля

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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (1074)
Теги:
Доллар, Лари, Грузия, Национальный банк Грузии, валютный курс

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